Galeria-Schließung: Trauer und Fassungslosigkeit in Augsburg

Die Belegschaft der Augsburger Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof startet mit Unsicherheiten in die Woche. Am Samstagvormittag haben die rund 80 Mitarbeiter erfahren, dass das Kaufhaus geschlossen wird. Für viele kam das Aus völlig überraschend. "Wir sind alle noch fassungslos", sagte eine Mitarbeiterin dem BR. Sie betonte: "Ich habe mit 17 Jahren angefangen, arbeite jetzt seit 35 Jahren hier, ich kann das mit der Schließung noch immer nicht glauben." Das gesamte Haus - "von der Putzfrau bis zum Geschäftsführer" - habe es kalt erwischt, sagt die 52-Jährige im Gespräch mit dem BR.

Galeria Karstadt Kaufhof schließt: Unverständnis in Augsburg

Dabei hatte der Augsburger Standort lange als sicher gegolten, sagte die Mitarbeiterin. Die Belegschaft sei nicht beunruhigt gewesen. Ihr habe der Job im Kaufhaus Spaß gemacht, sie habe die Teamarbeit geschätzt. Sie sorge sich jetzt vor allem um die vielen weiblichen Teilzeitkräfte, die noch kleine Kinder zu Hause hätten. Für sie sei außerdem schwer nachvollziehbar, warum es keine der Münchner Filialen getroffen habe. "Das wundert mich", sagt die 52-Jährige. Sie hoffe nun darauf, dass "der Retter auf dem weißen Pferd kommt – und die Filiale doch noch gerettet wird".

Augsburgs OB Weber ist verärgert über Schließung

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) kündigte in einem Instagram-Post an, nicht klein beizugeben: "Ich werde das so nicht stehen lassen, und werde in den nächsten Tagen noch Gespräche führen, ob dieses Aus für Karstadt, ob es das wirklich war."

In dem Video-Post hat Weber die angekündigte Schließung der Filiale scharf kritisiert. "Die Verantwortlichen von Karstadt machen sich für unseren Augsburger Standort einen ganz schön schlanken Fuß – und das ärgert mich gewaltig." Dass nun der Augsburger Standort auf der Streichliste steht, habe die Stadt sehr überrascht, so Weber weiter. Denn der Eigentümer des Gebäudes in der Bürgermeister-Fischer-Straße in bester Innenstadtlage habe in den vergangenen Wochen mehrfach sehr attraktive Angebote auf den Tisch gelegt, damit der Standort erhalten werden könne.

Daher sei die Schließung nicht nachvollziehbar: "Mir tut es wahnsinnig leid für die Beschäftigten – und vor allem: Ich verstehe es nicht. Die Frequenz ist so gut wie seit vielen, vielen Jahren nicht", sagt Weber. Der Umsatz habe gestimmt. "Und deswegen frage ich mich schon, warum jetzt hier der Augsburger Standort geschlossen werden soll. Vor allem auch deswegen, weil es das einzige Kaufhaus ist noch hier in der Stadt und damit konkurrenzlos."