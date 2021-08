Bahnstreik: Das sollten Reisende jetzt wissen

Bahnreisende müssen sich bundesweit auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen: Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn (DB) hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zu Streiks aufgerufen.

Die erste "Arbeitskampfmaßnahme" hat am Dienstagabend ab 19 Uhr im Güterverkehr begonnen, es folgen seit 2 Uhr am Mittwochmorgen Streiks im gesamten Personenverkehr und auch der Infrastruktur. Dauern soll der Streik bis Freitagmorgen um 2 Uhr.

Was Bahnreisende jetzt wissen müssen - ein Überblick:

Welche Züge fahren jetzt noch?

Die Bahn hat als Reaktion auf die Streikankündigung für Mittwoch und Donnerstag 75 Prozent ihrer Fernzüge gestrichen. Erst am Freitag erwarte man wieder weitgehend störungsfreien Verkehr, teilte das Unternehmen mit. Laut Bahn haben die Verbindungen Priorität, die stark genutzt werden, etwa zwischen Berlin und dem Rhein-Ruhr-Gebiet, zwischen Hamburg und Frankfurt sowie die Anbindung wichtiger Bahnhöfe und Flughäfen. Auf den Hauptstrecken solle es ein zweistündliches Angebot mit besonders langen Zügen geben, so das Ziel. Der Ersatzfahrplan sollte ab 15 Uhr in der Fahrplanauskunft auf der Webseite der Deutschen Bahn und in der App DB Navigator abrufbar sein.

Wie sieht es im Regionalverkehr aus?

Auch im Regionalverkehr plant die Bahn mit einem sehr eingeschränkten Angebot. In den Metropolregionen und im ländlichen Raum gehe es darum, ein Grundangebot für Pendler und Schüler beizubehalten, ebenso wichtige Zubringer zu Fernverkehrszügen oder Flughäfen.

Der stellvertretende Landesvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Lukas Iffländer, rechnet mit erheblichen Einschränkungen in Bayern. "Wahrscheinlich trifft es in München und Nürnberg die S-Bahn". Am schwersten werde es wohl Nürnberg treffen, weil im Regionalverkehr nach Stuttgart keine privaten Bahnbetreiber fahren, sagte Iffländer.

In welchen Fällen gibt es eine Entschädigung?

Eine Garantie, dass alle Reisenden mit Hilfe des Ersatzfahrplans planmäßig an ihr Ziel kommen, kann die Bahn nach eigenen Angaben nicht geben. Wer seine Reise verschieben könne, möge dies bitte tun, heißt es. Die Bahn will sich gegenüber den Fahrgästen kulant zeigen und erklärt, dass die für den Streikzeitraum gelösten Karten bis einschließlich 20. August bei aufgehobener Zugbindung genutzt oder erstattet werden können.

Den Anspruch auf Entschädigung regelt auch im Streikfall die EU-Fahrgastverordnung. Wer mindestens eine Stunde zu spät am Ziel ankommt, bekommt 25 Prozent des Fahrpreises erstattet, bei zwei Stunden bekommt man 50 Prozent des Preises zurück. Fahrgäste können laut Bahn zwischen einem Gutschein oder der Auszahlung des Betrags wählen.

Bei einer zu erwartenden Verspätung von 20 Minuten am Zielbahnhof können Fahrgäste einen anderen Zug nehmen. Dabei können auch höherwertige Züge benutzt werden, sofern sie nicht reservierungspflichtig sind. Der gezahlte Aufpreis wird zurückerstattet. Sitzplatzbuchungen sind in einem Ersatz-Zug nicht mehr gültig. Die Mehrkosten für den reservierten Platz kann man sich zurückerstatten lassen.

Zeitkarten werden pauschal ab einer Verspätung von mindestens einer Stunde entschädigt. Wer im Fernverkehr unterwegs ist, bekommt für Tickets der zweiten Klasse fünf Euro, für Erste-Klasse-Tickets gibt es 7,50 Euro als Entschädigung.

Anders sieht es im Nahverkehr aus, da Beträge unter vier Euro nicht ausgezahlt werden. Da es für eine Verspätung von mindestens einer Stunde pauschal nur 1,50 Euro beziehungsweise 2,25 Euro gibt, müssen Fahrgäste meist Verspätungen sammeln und gemeinsam einreichen.

Darf ich eine Fahrt abbrechen?

Wenn absehbar ist, dass der Zug mindestens eine Stunde später als geplant am Ziel eintrifft, dürfen Fahrgäste von der Reise zurücktreten. Dann haben sie Anspruch auf die Rückerstattung des vollen Fahrpreises. Das gilt auch für ausgefallene Züge oder verpasste Anschlüsse. Wer die Fahrt unterwegs abbricht, kann sich den nicht genutzten Teil erstatten lassen. Wer zum Ausgangsbahnhof zurückfährt, bekommt den vollen Preis erstattet.

Wie kann ich meinen Anspruch nachweisen?

Wer von Verspätungen betroffen ist, sollte sich diese immer von Bahn-Mitarbeitenden bestätigen zu lassen, so die Empfehlung der Bahn. Verbraucherschützer raten dazu, außerdem Fotos von Anzeigetafeln zu machen, auf denen die verspäteten oder gestrichenen Züge stehen, oder Screenshots aus der App oder von der Internetseite zu erstellen. Die Reise kann dann mit diesen Belegen, der Fahrkarte und dem ausgefüllten Fahrgastrechte-Formular reklamiert werden.

Das Formular gibt es direkt im verspäteten Zug, im Reisezentrum der Bahn oder online zum Herunterladen. Es muss gemeinsam mit den anderen Belegen an die Bahn geschickt oder im Reisezentrum abgegeben werden. Eine Entschädigung für online oder mobil gekaufte Tickets kann in der Bahn-App oder auf bahn.de beantragt werden. Grundsätzlich gilt: Rückerstattungen müssen innerhalb eines Jahres nach Ablauf der Geltungsdauer der Fahrkarte geltend gemacht werden. Auf dem Ticket ist der erste Tag dieser Geltungsdauer angegeben.

Wann stehen mir Unterkunft und Verpflegung zu?

Wer abends an einem Bahnhof strandet und nicht weiterkommt, hat Anspruch auf eine Ersatzbeförderung oder im äußersten Fall auf eine Unterkunft und einen Transport dorthin. Sollte die Verspätung mehr als 60 Minuten betragen, sind die Bahngesellschaften verpflichtet, kostenlos Erfrischungen und Mahlzeiten anzubieten.

Was steht mir zu, wenn ich einen Flug verpasse?

Die Bahn ist grundsätzlich nur dazu verpflichtet, Entschädigungen für Zugtickets zu zahlen. Für die Umbuchung oder gar die Erstattung eines verpassten Fluges müssen Reisende selbst aufkommen.

Sollte die Bahnfahrt aber Teil einer Pauschalreise sein, kann man gegebenenfalls beim Reiseveranstalter entstandene Zusatzkosten zurückfordern.

Wie komme ich trotzdem an mein Ziel?

In der Vergangenheit hat die Bahn Sammelfahrten per Taxi oder Bus organisiert und dafür entsprechende Gutscheine ausgegeben. Fahrgäste können in dem Fall, dass solch ein Angebot nicht besteht, auch selbst mit dem Taxi weiterfahren. Allerdings gelten dann Einschränkungen bei der Rückerstattung der Kosten.

So gibt es zum Beispiel nur dann Geld zurück, wenn die planmäßige Ankunft zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens liegt und die erwartete Verspätung am Zielbahnhof mindestens eine Stunde beträgt. Meist wird auch geprüft, ob man den Zielbahnhof bis Mitternacht noch mit einem anderen Verkehrsmittel erreichen kann. Wer mit dem eigenen Auto die Reise fortsetzt, erhält dafür keine Entschädigung.

Mit Material von AFP, DPA