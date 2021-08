GDL: Streik im Bahnverkehr von Samstag bis Mittwoch

Bahnkunden müssen sich auf neue Streiks einstellen. Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL weitere Arbeitskämpfe angekündigt. Es werde ab Samstag bis Mittwochfrüh gestreikt, teilte die GDL am Freitag mit. Im Personenverkehr beginne der Streik erst am Montag, 23. August, um 02.00 Uhr. Schon ab Samstag 17.00 Uhr wird der Güterverkehr bestreikt. Die Arbeitsniederlegungen sollen am Mittwoch um 02.00 Uhr enden.

Beim Streik vor einer Woche fielen über 300 Züge aus

GDL-Chef Klaus Weselsky hatte schon mit weiteren Aktionen gedroht, wenn die Bahn nicht ihr Angebot verbessern sollte. Beim ersten Warnstreik vor einer Woche hatte die GDL 55 Stunden gestreikt - erst im Frachtverkehr und dann im Personenverkehr. Die Bahn setzte einen Ersatzfahrplan ein. Jeder vierte Fernzug und über die Hälfte der Regionalzüge fielen aus. Laut Bahn waren über die Tage rund 300 Züge stehengeblieben.

Darum geht es im Konflikt zwischen GDL und Bahn

Die Gewerkschaft fordert 3,2 Prozent in Schritten schon ab diesem Jahr und eine Corona-Prämie von 600 Euro. Die Bahn bietet 3,2 Prozent - allerdings in Schritten erst ab 2022 und bei einer Laufzeit von 48 Monaten. Über Kompromisse will sie mit der Gewerkschaft am Verhandlungstisch reden. Die GDL allerdings will erst ein verbessertes Angebot von der Bahn erhalten, bevor sie wieder in Verhandlungen eintritt.