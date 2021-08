Börsen-Ticker: Vonovia lässt bei Deutsche Wohnen nicht locker

10.45 Uhr - Munich Re offen für Elementarschaden-Pflichtversicherung

Der Chef der weltgrößten Rückversicherung Joachim Wenning hält die Einführung einer Versicherungspflicht für Hausbesitzer gegen die Folgen von Hochwasser und Starkregen für machbar. Der Anstoß müsse aber von der Politik kommen, sagte Wenning in einem Zeitungsinterview. Entscheidend sei, dass die Prämien das jeweilige Risiko widerspiegeln. 99,5 Prozent des Wohnungsbestandes in Deutschland ließen sich problemlos versichern, nur bei Gebäuden in Hochrisikogebieten könnte es sinnvoll sein, dass der Staat einen Teil des Risikos abdecke.

Die Aktie der Munich Re verbucht ein Plus von rund einem Prozent. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 15.604 Punkte.

10.18 Uhr - Allianz drohen Belastungen aus US-Geschäften

Die Aktie des Münchner Versicherungsriesen ist im DAX um 6,2 Prozent abgestürzt. In den Streit zwischen der Allianz mit US-Pensionsfonds um Verluste in der Corona-Krise hat sich nun das US-Justizministerium eingeschaltet. Die Allianz befürchtet nun, dass die Klagen und mögliche Strafen teurer werden könnten als gedacht und das auch erhebliche Auswirkungen auf künftige Finanzergebnisse der Allianz haben könnten. Auch Analysten zeigen sich skeptisch. Den Aktien-Kurs werde der Streit sicher für längere Zeit belasten, so schrieben die Analysten der Bank JPMorgan.

09.11 Uhr - DAX startet mit Gewinnen

Der deutsche Leitindex hat den neuen Börsenmonat mit einem Plus begonnen. Der DAX gewinnt jetzt 0,9 Prozent auf 15.689 Punkte. Daimler-Aktien legen nach guten Analystennoten zwei Prozent zu, Adidas steigen um 2,3 Prozent, Vonovia verbessern sich um 1,1 Prozent. Der Wohnungskonzern unternimmt einen neuen Anlauf zur Übernahme der Deutsche Wohnen. Der Euro steht bei 1, 18 82 Dollar.

08.30 Uhr - Einzelhandel steigert Umsatz unerwartet kräftig

Die deutschen Einzelhändler haben ihre Einnahmen im Juni um 4,6 Prozent gesteigert im Vergleich zum Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt am Morgen mit. Preisbereinigt also real beträgt das Umsatzplus 4,2 Prozent. Erwartet hatten Ökonomen hier aber nur einen Anstieg um 2,0 Prozent. Das dürfte der bundesweit weiter sinkenden Corona-Inzidenz zusammenhängen und den dadurch verbundenen Lockerungen der Bundes-Notbremse, begründeten die Statistiker den Aufwärtstrend. Allerdings bietet der Einzelhandel mit seinen rund drei Millionen Beschäftigten ein gemischtes Bild. Denn rasant wächst nur der Online-Handel von Amazon bis Zalando. Dieser legte von Januar bis Juni um 26,6 Prozent zu.

08.04 Uhr - Starker Auftakt an der Börse Tokio

Der japanische Leitindex Nikkei hat den neuen Börsenmonat mit kräftigen Gewinnen begonnen. Er schloss vor wenigen Minuten mit einem Plus von 1,8 Prozent auf dem Endstand von 27.781 Yen.

07.01 Uhr - Asien-Börsen starten fester in die Woche

Der positive Verlauf der US-Bilanzberichts-Saison gibt den Kursen Unterstützung. Etwa 89 Prozent der mittlerweile fast 300 vorgelegten Geschäfts-Zahlen haben die Gewinnschätzungen der Analysten übertroffen. Und das beruhigt die Märkte, die von dem regulatorischen Vorgehen der Regierung in Peking und enttäuschenden Wirtschaftsnachrichten zuletzt doch sehr verschreckt worden waren. An der Börse in Tokio steht ein Plus von rund zwei Prozent zu Buche, in Shanghai geht es um 1 ½ Prozent nach oben und in Hongkong um knapp ein Prozent.

06.36 Uhr - Chinas Industriewachstum schwächt sich ab

Zwar hat sich die chinesische Wirtschaft bereits weitgehend von der Coronavirus-Pandemie erholt, sah sich jedoch in den letzten Monaten mit neuen Herausforderungen konfrontiert: Rohstoffmangel führte zu Störungen der Lieferketten und trieb die Preise in die Höhe. Das drückte auf das Gewinnwachstum der Industrieunternehmen. Und so sank der Caixin-Markit Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juli auf 50,3 Punkte von 51,3 im Juni und rutschte damit auf den niedrigsten Stand seit April 2020 ab. Damit wurden die Schätzungen der Analysten verfehlt, die nur eine ganz leichte Abschwächung auf 51,1 Punkte erwartet hatten.

06.01 Uhr - Vonovia lässt bei Deutsche Wohnen nicht locker

Der Immobilienkonzern Vonovia wagt kurz nach dem gescheiterten Übernahmeversuch des Konkurrenten Deutsche Wohnen einen weiteren Anlauf. Das Gebot werde um einen Euro erhöht auf 53 Euro je Anteil, teilten die beiden Unternehmen gestern Abend in Berlin und Bochum mit. Damit wird das Deutsche-Wohnen-Kapital mit rund 19 Milliarden Euro bewertet. Vonovia will erneut mindestens die Hälfte der Anteile erwerben. An dieser Schwelle war der Konzern zuletzt gescheitert.

Montag, 02. August 2021