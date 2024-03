Arbeitslosigkeit in Bayern: Saisonaler Rückgang im März

Nachfrage nach Arbeitskräften lässt nach

Aktuell zieht die BA-Regionaldirektion jedoch ein gemischtes Fazit, wenn es um die Nachfrage nach Arbeitskräften geht. Zwar sei im Vergleich zum Vorjahr eine Abnahme bei den neu gemeldeten Stellen zu verzeichnen. Die Nachfrage nach neuen Fach- und sonstigen Arbeitskräften bewege sich aber immer noch auf einem hohen Niveau. Im März wurden den Arbeitsagenturen und Jobcentern im Freistaat 23.570 neue Stellen gemeldet. Damit stieg der Gesamtbestand auf 138.314 an. Somit liegt die Zahl der offenen Stellen auf Vor-Pandemie-Niveau: Im März 2019 waren bei den Agenturen 128.414 unbesetzte Jobs gemeldet. Die Unternehmen im Freistaat werden aber zunehmend zögerlicher bei Neueinstellungen. Im Vergleich zum März 2023 wurden 3.435 Menschen weniger neu eingestellt.

Mehr Langzeitarbeitslose wegen Geflüchteten aus der Ukraine

Der Bestand an Langzeitarbeitslosen ist im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Wurden im März vergangenen Jahres noch 59.934 Menschen gezählt, die mindestens ein Jahr lang ohne Beschäftigung waren, sind es inzwischen 65.613 – ein Anstieg von 9,5 Prozent, der zu einem großen Teil mit dem Zugang Geflüchteter aus der Ukraine zu erklären ist.

Schwaben weiter an der Spitze – viel Bewegung in Niederbayern

Betrachtet man die Arbeitslosigkeit in den bayerischen Regierungsbezirken, kann Schwaben seine Spitzenposition halten. Innerhalb eines Monats sank die Arbeitslosenquote dort um 0,1 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent. Damit liegt Schwaben unter dem bayernweiten Durchschnitt von 3,7 Prozent. Auch Unterfranken (3,5 Prozent) sowie Oberbayern und die Oberpfalz (jeweils 3,6 Prozent) liegen noch unter dem gesamtbayerischen Mittel. Niederbayern liegt mit 3,8 Prozent zwar knapp darüber, kann aber im Vergleich zum Vormonat den größten Rückgang der Arbeitslosenquote vorweisen. Im Februar lag der Wert hier noch bei 4,2 Prozent. Grund für die deutliche Frühjahrsbelebung in Niederbayern ist die große Bedeutung der Außenberufe. Auch Oberfranken (4,1 Prozent) und Mittelfranken (4,3 Prozent) haben schlechtere Quoten als Bayern insgesamt.

Schweinfurt weiter Schlusslicht

Unter den Städten und Landkreisen ist der Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen erneut Spitzenreiter in Bayern. Hier liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 2,2 Prozent. Auch der unterfränkische Landkreis Main-Spessart und die schwäbischen Kreise Günzburg und Donau-Ries haben mit jeweils 2,4 Prozent sehr gute Werte. Schlusslicht in Bayern sind die beiden unterfränkischen Städte Aschaffenburg und Schweinfurt mit jeweils 6,7 Prozent Arbeitslosigkeit.

Hier wird unter anderem der Technologiewandel spürbar, den die Auto-Zulieferindustrie derzeit durchläuft. Allerdings sind die Bewegungen in beiden Städten aktuell gegenläufig: In Aschaffenburg ist die Quote im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozentpunkte gestiegen – in Schweinfurt ist sie dagegen um 0,1 Punkte zurückgegangen.