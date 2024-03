Lawine in Österreich erfasst bayerische Skitourengeher

Ein Ehepaar aus dem Landkreis Augsburg war am Dienstag von der Wiesbadener Hütte im österreichischen Vorarlberg zu einer Skitour aufgebrochen. Ihren Aufstieg in Richtung Piz Buin wollten sie dann am Vormittag aber wegen schlechter Sicht abbrechen. Die Lawine löste sich nach Angaben der Polizei Vorarlberg, als die beiden auf dem Rückweg zur Hütte in einen steilen Nordhang einfahren wollten.

Verschüttete mit Suchgerät geortet

Dem 46-jährige Mann gelang es, an der Oberfläche zu bleiben. Die 43-jährige Frau dagegen wurde von dem Schneebrett verschüttet. Dank der Signale ihres Lawinensuchgeräts konnte der 46-Jährige die Frau unter circa 70 Zentimetern Schnee orten.

Unbeteiligte helfen bei Bergung

Weitere Skitourengeher halfen bei der Bergung der Frau. Die 46-Jährige musste wiederbelebt werden. In kritischem Zustand wurde sie in ein Krankenhaus geflogen. Am Unfallort herrschte nach Angaben der Polizei stark böiger Wind und Lawinenwarnstufe 3.