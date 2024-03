Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

Baltimore: Schiffsbesatzung setzte vor Brückeneinsturz Notruf ab

Nach dem Einsturz einer vierspurigen Autobahnbrücke in Baltimore in den USA konnten zwei Menschen gerettet werden, sechs werden vermisst. Ein Frachtschiff hatte die Brücke in der Nacht gerammt. Die Besatzung soll zuvor einen Notruf abgesetzt haben.