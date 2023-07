Transfer-News-Ticker: Besiktas-Interesse an Sabitzer

15.10 Uhr: Mankowski absolviert Probetraining beim TSV 1860

Der TSV 1860 München testet einen Innenverteidiger aus der zweiten Österreichischen Liga. Alexander Mankowski wird ein Probetraining an der Grünwalder Straße absolvieren. Mankowski (22) stand zuletzt beim Florinsdorfer AC unter Vertrag. Als Innenverteidiger konnte er in der abgelaufenen Saison 24 Spiele absolvieren. Zudem stehen zwei Tore und eine Vorlage in seiner Statistik.