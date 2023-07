Fußball-Bundesliga: Oostendorp trainiert Clubfrauen

Die Bundesliga-Fußballerinnen des 1.FCN haben endlich einen Trainer: den Niederländer Thomas Oostendorp. Er soll den aufgestiegenen Fußballerinnen zu stabilem Erfolg verhelfen.

Cankaya konzentriert sich auf Sportliche Leitung

Über mehrere Jahre hatte Osman Cankaya die Clubfrauen in Doppelfunktion als Sportlicher Leiter und Cheftrainer geführt. Mit ihm gelang der Aufstieg aus der Regionalliga bis in die Frauen-Bundesliga. Im Sommer trat Cankaya als Trainer zurück, um sich auf die Aufgaben des Sportlichen Leiters konzentrieren zu können.

Oostendorp übernimmt Cheftrainer-Posten

Nun kommt Thomas Oostendorp, dem es nach eigener Aussage in Nürnberg spontan gefallen hat: "Als ich das erste Mal beim Club und im Stadion war, habe ich mich direkt wohl gefühlt. Es kam mir vor wie eine große Fußball-Familie, das ist für mich immer sehr wichtig.“

Der 30-jährige Niederländer trainierte zuletzt beim niederländischen Fußball-Verband KNVB die U17-Juniorinnen als Chef- und die U23- als Co-Trainer. 2021 nahm er als Gegneranalyst mit der niederländischen Frauen-Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen in Tokio teil. Oostendorp habe zudem einen "Master of Science" in Kommunikationswissenschaften, hieß es. Mitte Juli wird er sich der Öffentlichkeit in Nürnberg vorstellen, so der 1.FCN.