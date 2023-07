Kane-Wechsel - Grätscht Manchester United den Bayern dazwischen?

Der Wunschstürmer des deutschen Rekordmeisters ist nach übereinstimmenden Meldungen Harry Kane. Für den Torjäger von Tottenham Hotspur haben die Münchner ein zweites Angebot vorgelegt, nachdem eine erste 70-Millionen-Offerte von den Londonern zunächst abgelehnt worden war.

Bei den Spurs lassen sie sich Zeit. Erstens würde der Klub seinen Superstar am liebsten behalten. Zweitens kann der Champions-League-Finalist von 2019 abwarten, ob vielleicht noch andere Klubs in den Poker einsteigen, um den Preis noch etwas in die Höhe zu treiben.

Tausch Sancho gegen Kane?

Letzteres soll nach Informationen der englischen Tageszeitung "Sunday Express" gerade passieren - angeblich hat Premier-League-Konkurrent Manchester United ein Gebot abgegeben. Wie das Blatt berichtet, schwebt United ein Tausch mit dem früheren Dortmunder Jadon Sancho vor. Zusätzlich wollen die "Red Devils" noch etwas drauflegen, um Kane zu bekommen.

Was aber für die Münchner spricht: Tottenham möchte eigentlich keinen Ligakonkurrenten stärken. Ein Wechsel Kanes innerhalb der Premier League gilt als Worst-Case-Szenario. Außerdem: Sancho ist ein Flügelspieler und kein Mittelstürmer. Sprich: Selbst wenn Sancho käme, müssten die Spurs auf der Neunerposition nachlegen.