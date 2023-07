FC Bayern: Min-Jae Kim zum Medizincheck in München erwartet

Vorsichtige Vorwarnung an alle Münchner: Am Mittwoch (05.07.2023) soll sich ein "Monster" in der Stadt aufhalten. Es ist männlich, 1,90 Meter groß, hat ein kantiges Gesicht und kürzlich auch noch einen Militärdienst in Südkorea absolviert. Hört sich grausig an, trotzdem besteht kein Grund zur Sorge. Denn ein richtiges Monster, wie man es aus Hollywood-Filmen kennt, ist der Mann nicht, es handelt sich hierbei nur um einen Spitznamen für den 26-Jährigen, den er sich als harter Innenverteidiger auf dem Fußballplatz erarbeitet hat.

Abseits davon gilt er als umgänglicher Typ. Die kurze Einleitung darf man also mit einem Augenzwinkern verstehen. Mit Hollywood hat all das aber letztlich doch ein wenig zu tun, denn die Rede ist von Min-jae Kim. Und der steht unmittelbar vor einem Wechsel zum größten, aber auch schlagzeilen-trächtigsten deutschen Fußballverein FC Bayern München. Am Mittwoch soll er den Medizincheck absolvieren, will der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano herausgefunden haben.