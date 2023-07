Tuchel über Neuer: "Auftakt ist ein zu ambitioniertes Ziel"

Manuel Neuer wird beim Saisonauftakt des FC Bayern München gegen Werder Bremen (18. August) wohl nicht im Tor des deutschen Meisters stehen. Nach seiner schweren Verletzung ist Neuers Genesung laut Trainer Thomas Tuchel noch nicht so weit fortgeschritten, um eine Rückkehr in den ersten Punktspielen anzupeilen. "Der Punktspielauftakt ist ein zu ambitioniertes Ziel", sagte Tuchel bei der Pressekonferenz zum Trainingslagerauftakt am Tegernsee.

Der Torhüter ist dort nicht dabei, sondern trainiert in München an der Säbener Straße individuell. Und auch auf der Asienreise wird Neuer fehlen. "Der Plan ist, dass Manu nicht mit nach Asien kommt, sondern danach teilintegriert wird.", sagte Tuchel und fügte an: "Für das erste Spiel ist es ein sehr enger Zeitplan. Die Zeit kriegt er auch. Wir sprechen schließlich über Manuel Neuer."

Tuchel über Nübel-Abschied: "Brauchen Zeit, um klarer zu sehen"

Doch die Ungewissheit über den Rehaverlauf des Stammtorhüters beeinflusst auch die Zukunftsplanung von Alexander Nübel und Yann Sommer, die beide laut Medienberichten den FC Bayern verlassen möchten. Nübel sei demnach in Verhandlungen mit dem VfB Stuttgart, Sommer ist bei Inter Mailand im Gespräch. Besonders Nübel hatte sich zuletzt offensiv für einen Wechsel in Stellung gebracht.

Doch daraus wird vorerst wohl nichts: "Wir kennen die Meinung von Alex und die Meinung seines Beraters", erklärte Tuchel, doch: "Die Rahmensituation ist bei Manuel Neuer noch zu unklar, um eine Entscheidung zu treffen. Alex ist bei der Mannschaft. Wir haben Yann und Sven (Ulreich) dabei. Da kann natürlich noch etwas passieren. Aber wir haben noch Zeit und brauchen sie auch, um klarer zu sehen."