Transfer-News-Ticker: Sommer zum Medizincheck in Mailand

20.18 Uhr: MLS statt 3. Liga - Ex-Jahn-Stürmer wechselt nach Toronto

Nach vielen Jahren in Bayern wechselt Prince Osei Owusu in die USA. Genauer schließt sich der Mittelstürmer bis Dezember 2024 dem Toronto FC an und geht dort künftig gemeinsam mit Ex-Europameister Lorenzo Insigne auf Torejagd. Owusu hatte in der vergangenen Saison in Regensburg gespielt, seine neun Tore konnten den Zweitliga-Abstieg jedoch nicht verhindern. Auch bei 1860 München war er eineinhalb Jahre unter Vertrag. Am 21. September reist Owusu mit Toronto zu Inter Miami, wo er womöglich auf Lionel Messi treffen wird.