Putin droht mit Vergeltung für Angriff auf Krim-Brücke

Der russische Präsident Wladimir Putin hat der Ukraine militärische Vergeltung für einen Angriff auf die Brücke zur Schwarzmeer-Halbinsel Krim angedroht. "Natürlich wird es von Seiten Russlands eine Antwort geben", sagte der Kremlchef bei einer Beratung der russischen Führung am Montagabend in Moskau. Das Verteidigungsministerium bereite Vorschläge dafür vor, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass den Präsidenten.

Zweiter Anschlag auf die Krim-Brücke

"Das ist der nächste Terrorakt des Kiewer Regimes", sagte Putin. Er verlangte, dass die Sicherheitsmaßnahmen an der Brücke vom russischen Festland auf die 2014 annektierte ukrainische Halbinsel verstärkt werden. Es sei nach Oktober 2022 der zweite Anschlag auf das "strategisch wichtige Verkehrsobjekt". Er verneinte, dass Russland die Brücke für Militärtransporte im Krieg gegen die Ukraine nutze.

Nach dem Angriff rieten russische Behörden den auf der besetzten Halbinsel festsitzenden Touristen aus Russland, durch die von Moskau besetzten Gebiete in der Ukraine zurück nach Hause zu fahren. "Ich bitte die Bewohner und Gäste der Halbinsel, von Reisen über die Krim-Brücke abzusehen und aus Sicherheitsgründen eine alternative Route über Land durch die neuen Regionen zu wählen", erklärte der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow.

Brücke bis Mitte September unpassierbar

Nach russischen Angaben hatten unbemannte ferngesteuerte Boote am Montagmorgen Sprengstoff an dem Bauwerk gezündet. Ein Teil der Fahrbahn für Autos sackte dadurch ab, wie Fotos zeigen. Das Fundament der Brücke sei nicht beschädigt, berichtete Vize-Regierungschef Marat Chusnullin. Putin bezeichnete das als "gute Nachricht". Chusnullin erklärte, ein Teil der Straße auf der Brücke sei komplett zerstört worden und müsse wieder hergerichtet werden. An den Pylonen der Brücke, also den hochaufragenden Bauteilen, gebe es keine Schäden.

Der Autoverkehr über die strategisch wichtige Brücke zwischen der Halbinsel Krim und dem russischen Festland bleibt der Regierung in Moskau zufolge bis Mitte September ausgesetzt. Bis zum 1. November seien wieder beide Richtungen befahrbar.

Keine offizielle Bestätigung aus Kiew

Die ukrainischen Behörden hielten sich wie schon bei früheren Angriffen mit Äußerungen zurück. Ukrainische Medien meldeten jedoch unter Berufung auf einen Insider, der Vorfall gehe auf den ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU und die Marine zurück. Es seien Drohnen eingesetzt worden.

Der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdiensts, Andrij Jussow, betonte lediglich, dass die Krim für Russland große Bedeutung dabei habe, Truppen und Ausrüstung weit in das Staatsgebiet der Ukraine hinein zu bewegen. "Natürlich sind jegliche logistische Probleme zusätzliche Komplikationen für die Besatzer."

Unterdessen kündigte Russland trotz aller internationalen Appelle das internationale Getreideabkommen mit der Ukraine auf. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestritt, dass der neue Angriff auf die 19 Kilometer lange Brücke zur besetzten Krim-Halbinsel den Ausschlag für die Entscheidung gab. "Das sind zwei nicht miteinander verbundene Ereignisse."