Berlin und Paris wollen "Kampfpanzer der Zukunft" bauen

Ob Marder, Leopard oder Puma – seit Beginn des Kriegs in der Ukraine ist das Interesse an Panzern auch in Deutschland sprunghaft gestiegen. Jetzt scheint ein Panzermodell für die Zukunft voranzukommen: MGCS. Boris Pistorius drückt aufs Tempo.