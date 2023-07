Ukraine-Ticker: Verlängerung des Getreideabkommens ungewiss

09.53 Uhr: Russland - Ukraine nutzte Drohnen für Angriff auf Krim-Brücke

Die Ukraine hat dem russischen Anti-Terror-Komitee zufolge Drohnen für den Angriff auf die Krim-Brücke eingesetzt. Das russische Untersuchungskomitee leitete nach eigenen Angaben Ermittlungen ein.

09.33 Uhr: Russland - Ukraine, USA und Großbritannien stecken hinter Angriff

Russland beschuldigt die Ukraine, die USA und Großbritannien hinter dem Angriff auf die Krim-Brücke zu stecken. Beweise legte die Sprecherin des russischen Außenministeriums nicht vor. "Der Angriff auf die Krim-Brücke heute wurde von dem Regime in Kiew verübt. Bei diesem Regime handelt es sich um ein terroristisches und es weist alle Merkmale einer international organisierten Verbrecherbande auf", sagt Maria Sacharowa. "Die Entscheidungen fällen ukrainische Politiker und das Militär mit unmittelbarer Hilfe von amerikanischen und britischen Geheimdiensten und Politikern."

09.20 Uhr: Krim-Brücke - Moskau spricht von Kiewer "Terrorakt"

Nach der Explosion an der Brücke zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat Russland offiziell von einem "Terrorakt" gesprochen. Moskau machte ukrainische Geheimdienste dafür verantwortlich. Die Brücke sei am frühen Montagmorgen von Überwasserdrohnen attackiert worden, teilte das russische Anti-Terror-Komitee mit.

09.03 Uhr: Ukraine vermeldet Rückeroberung

Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge im Osten und Süden Boden gutgemacht. Bei Bachmut sei das ukrainische Militär sieben Quadratkilometer vorgerückt, schreibt die stellverstretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar auf Telegram. Insgesamt habe die Ukraine dort seit dem Beginn der Gegenoffensive 31 Quadratkilometer zurückerobert. Im Süden rückten ukrainische Soldaten auf die Städte Berdjansk und Melitopol vor und hätten in der vergangenen Woche elf Quadratkilometer gutgemacht, insgesamt fast 180 Quadratkilometer.

08.10 Uhr: Vorfall auf Krim-Brücke - Russland bezichtigt Ukraine

Der von Russland eingesetzte Präsident des Parlaments der Krim beschuldigt die Ukraine für den Vorfall auf der Krim-Brücke verantwortlich zu sein. Es stecke das "terroristische Regime" der Ukraine dahinter, zitiert die staatliche Nachrichtenagentur RIA den Parlamentschef. Die Zugschienen auf der Brücke seien nicht beschädigt worden.

08.00 Uhr: Zugverkehr über Krim-Brücke wieder aufgenommen

Der Zugverkehr über die Krim-Brücke ist einem Agenturbericht zufolge wieder angelaufen. Ein Zug habe den Bahnhof von Kertsch verlassen und sei über die Brücke auf dem Weg nach Moskau, berichtet die die staatliche russische Agentur Tass.

07.38 Uhr: Ukrainisches Militär spricht von Provokation Russlands

Der Vorfall auf der Krim-Brücke könnte dem ukrainischen Militär zufolge eine Provokation Russlands sein. Das Vorgehen und das folgende lautstarke Bekanntmachen sei typisch, sagt die Sprecherin des Kommandos Süd, Natalja Humeniuk, im Sender Rada.

06.25 Uhr: Zwei Tote auf Krim-Brücke gemeldet

Bei einem Zwischenfall auf der Krim-Brücke sind nach Behördenangaben zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann und eine Frau seien in ihrem Auto am Montag gestorben, sagte der Gouverneur des Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, in einer Videobotschaft. Die Tochter des Paars sei verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Opfer stammten demnach aus dem russischen Gebiet Belgorod.

Während in sozialen Netzwerken von einer Explosion auf der Krim-Brücke die Rede war, machten die Behörden weiter keine Angaben dazu, was dort genau am frühen Morgen passiert war.

04.25 Uhr: Zwei Angriffe auf Krim-Brücke?

Der russische Telegram-Kanal "Graue Zone", der mit der Söldnergruppe Wagner in Verbindung gebracht wird, berichtet von zwei Angriffen auf die Krim-Brücke - um 03:04 Uhr (00.04 GMT) und 03:20 Uhr. Die auf dem Kanal veröffentlichten Aufnahmen zeigen mindestens ein eingestürztes Brückenteil und ein beschädigtes Zivilfahrzeug. Der von Russland eingesetzte Gouverneur Sergei Aksjonow spricht von einem Vorfall am 145. Pfeiler der Brücke. Er fordert die Bevölkerung auf, die Brücke nicht zu befahren.

04.04 Uhr: Russischer Gouverneur - Verkehr auf Krim-Brücke unterbrochen

Auf der Brücke zu der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist der Verkehr russischen Angaben zufolge aufgrund einer "Notfall-Situation" zum Erliegen gekommen. Dies schreibt der von Russland eingesetzte Gouverneur Sergei Aksjonow in der Messaging-App Telegram. Weitere Einzelheiten nennt er nicht. Die Nachrichtenagentur RBC-Ukraine berichtet, dass auf der Brücke, die die Halbinsel Krim mit der russischen Region Krasnodar verbindet, zuvor Explosionen zu hören waren.

00.45 Uhr: Ungewissheit über mögliche Verlängerung des Getreideabkommens

Das von den Vereinten Nationen (UN) vermittelte Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland ist weiterhin in der Schwebe. Die Vereinbarung, die den sicheren Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer ermöglicht, ist am Sonntag nicht verlängert worden. "Wir warten auf Moskaus Position, alles ist möglich", berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen aus UN-Kreisen. Das Abkommen läuft heute aus.