Russland droht mit Angriffen auf Schiffe im Schwarzen Meer

Nach dem Ende des Abkommens über die Ausfuhr ukrainischen Getreides will Russland Schiffe in den betroffenen Gebieten des Schwarzen Meeres als mögliche Gegner einstufen. Ab Donnerstag (Mittwoch, 23.00 Uhr MESZ) würden die Schiffe als "potenzielle Träger militärischer Fracht" gewertet, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Zudem würden Länder, unter deren Flagge Frachtschiffe auf dem Weg in ukrainische Häfen fahren, künftig als Konfliktparteien auf Seiten Kiews gewertet, hieß es in der Mitteilung.

Es sei eine Warnung an die Schifffahrt herausgegeben worden im Zusammenhang mit dem Ende der Schwarzmeer-Initiative. Demnach seien Bereiche des Nordwestens und des Südostens der internationalen Gewässer des Schwarzen Meeres als gefährlich für die Schifffahrt eingestuft worden, hieß es aus Moskau weiter.

Über mögliche Konsequenzen schweigt sich das Ministerium aus. Es bleibt offen, ob man die Schiffe festsetzen oder auch beschießen wird.

Aktuellen News zum Russland-Ukraine-Krieg im News-Ticker

Odessa: Mehrere Verletzte - 60.000 Tonnen Getreide zerstört

Zuvor hatte Russland die südukrainische Hafenstadt Odessa die zweite Nacht in Folge mit Raketen und Drohnen beschossen. Laut ukrainischem Landwirtschaftsministerium wurden dabei im benachbarten Hafen Tschornomorsk 60.000 Tonnen Getreide zerstört. Laut Staatsanwaltschaft wurden mindestens zehn Menschen verletzt, darunter ein neunjähriger Junge.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Moskau gezielt Standorte für den Getreideexport angegriffen. Moskau habe "absichtlich die Infrastruktur des Getreideabkommens ins Visier genommen", erklärte Selenskyj im Onlinedienst Telegram. Die russische Armee erklärte dagegen, die nächtlichen Angriffe hätten militärische Einrichtungen zum Ziel gehabt. Die russischen Streitkräfte hätten "militärisch-industrielle Anlagen, Infrastruktur für Treibstoff und Munitionsdepots der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe der Stadt Odessa" angegriffen. In Odessa vermutet Russland auch die Kommandozentrale für Angriffe auf die Brücke zwischen der besetzte Halbinsel Krim und dem russischen Festland.