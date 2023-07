Neue Explosion auf der Krim: Russland beschuldigt Ukraine

Selenskyj: Krim-Brücke muss "neutralisiert" werden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj macht mittlerweile keinen Hehl mehr daraus, dass er es auf die Krim-Brücke abgesehen hat: Sie müsse "neutralisiert" werden, sagte er in einer Videoschalte am Freitag beim Forum für Sicherheitspolitik im US-Gebirgsort Aspen.

Nach Selenskyjs Worten ist die Brücke von der Krim zum russischen Festland ein "feindliches Objekt", das unter Verletzung des Völkerrechts gebaut worden sei.

Ukrainische Gegenoffensive zielt auch auf Befreiung der Krim ab

Anfang Juni hatte die ukrainische Armee ihre Gegenoffensive gestartet, um die von Moskau besetzten Gebiete zurückzubekommen. Selenskyj hatte dabei auch das Ziel ausgegeben, die 2014 von Russland annektierte Krim wieder unter ukrainische Kontrolle zu bringen. Am Freitag betonte der ukrainische Präsident, es gehe darum, die "gesamte Krim" zurückzuerobern: "Das ist unser souveräner Staat, und unser souveränes Gebiet ist Teil dieses Staates."

Kameramann der Deutschen Welle wird im Donbass verletzt

In der von Russland besetzten Donbass-Region geriet an diesem Samstag ein Team der Deutschen Welle (DW) unter Beschuss der russischen Artillerie. Wie der Auslandssender mitteilte, wurde dabei ein Kameramann verletzt, "von einem Schrapnell aus russischer Streumunition". Er sei in einem ukrainischen Krankenhaus behandelt worden und befinde sich in stabilem Zustand.

DW-Intendant Peter Limbourg zeigte sich erleichtert und betonte: "Journalisten riskieren täglich ihr Leben, um über den russischen Angriffskrieg zu berichten. Ihnen gebührt mein größter Respekt und Dank."