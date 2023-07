Odyssee auf Rhodos: Wie zwei Urlauber den Bränden entkamen

Rhodos-Urlauber: "Ganz knappe Kiste"

Auch viele andere Touristen auf Rhodos entkamen nur knapp den Flammen und berichten von dramatischen Situationen. Annamarie Sommer zeigt Fotos von der Feuerfront, vor der sie fliehen mussten. "Ich glaube, man unterschätzt diese Gefahr", sagt sie rückblickend. Irgendwann habe sie entschieden: "Es reicht, wir müssen hier weg." Da schöpfte ein Hubschrauber bereits Löschwasser aus einem der drei Hotelpools. Eine Viertelstunde später habe der kleine Supermarkt direkt nebenan in Flammen gestanden.

"Wenn Nacht gewesen wäre, wären wir umgekommen", ist Annamarie Sommer überzeugt. "Es war eine ganz knappe Kiste", stimmt ihr Mann zu. Wiederkommen würden sie trotzdem, sagt er.

Peggy Ehle aus Magdeburg berichtet, dass Einheimische ihre Familie mit Pick-ups aufgesammelt und aus der Gefahrenzone gebracht hätten. "Ich könnte jetzt noch heulen, die Menschen waren so hilfsbereit!" Sie hätten sich um die beiden kleinen Kinder gekümmert, hätten die Touristen mit Wasser und Essen versorgt und auch angeboten, sie aufzunehmen.

Tausende sitzen noch auf der Insel fest

Währenddessen ist im Südosten von Rhodos trotz massiven Einsatzes von Löschflugzeugen und Helikoptern ein Großbrand weiterhin außer Kontrolle. Etwa die Hälfte der 19.000 Menschen, die am Samstag auf Rhodos ihre Hotels verlassen mussten, waren Schätzungen zufolge am Montag entweder abgereist oder wieder in Hotels untergebracht. Doch noch sitzen Tausende Menschen auf der Insel fest und können vorerst auch nicht in ihre Hotels zurück.

Das Auswärtige Amt unterstützt deutsche Urlauber auf Rhodos mit Personal vor Ort und steht mit griechischen Behörden und deutschen Reiseveranstaltern in Kontakt, wie eine Sprecherin am Montag in Berlin sagte. Am Nachmittag wurde ein Krisenstab der Bundesregierung eingerichtet.

Eine Sprecherin des Innenministeriums sagte, die Bundespolizei unterstütze Touristen bei der Rückkehr nach Deutschland. Deutsche Feuerwehrleute, die vor Ort im Einsatz gewesen seien, seien inzwischen zurückgekehrt. "Für weitere Hilfe stehen wir bereit."

Evakuierungsflüge: Reiseveranstalter am Limit

Der Deutsche Reiseverband (DRV) teilte am Montag mit: "Die Reiseveranstalter haben heute, morgen und am Mittwoch zahlreiche Sonderflüge im Einsatz, um die von den Evakuierungen betroffenen Reisegäste zurück nach Hause zu bringen." Die Reiseveranstalter setzen demnach gecharterte Flugzeuge ein und nutzen auch freie Plätze regulärer Flüge. Einige Gäste würden auch mit der Fähre nach Athen oder in die Türkei gebracht, um von dort heim zu reisen, hieß es.

Alleine "TUI" hatte nach eigenen Angaben am Sonntag rund 39.000 Gäste auf der Insel, 7.800 davon waren direkt von der Situation betroffen, erklärte das Unternehmen. Der Reisekonzern setztet am Montag insgesamt sechs zusätzliche Flugzeuge ein und brachte Reisende unter anderem nach Hannover, Frankfurt und Stuttgart sowie nach Großbritannien, wie TUI erklärte.

Einige große deutsche Veranstalter sagten weitere Reisen nach Rhodos ab. "DER Touristik" verlängerte zum Wochenbeginn die Zeitspanne, in der das Unternehmen keine Trips in die gefährdeten Gebiete anbieten will. Abgesagt würden nun alle Reisen in den Süden von Rhodos bis einschließlich Anreise am Samstag, den 29. Juli. Gleiches gelte für Aufenthalte in Hotels, die auf der griechischen Insel Korfu in der offiziellen Warnzone liegen. Veranstalter FTI stornierte alle Reisen nach Rhodos bis einschließlich Mittwoch, den 26. Juli.