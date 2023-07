Tagesgespräch: Hitze, Brände: Beeinflusst das Ihre Urlaubspläne?

Eine Zeit der Krise: Hitzewellen, Waldbrände und Wassermangel prägen viele Schlagzeilen aus Südeuropa. Besonders in Italien und Griechenland sind die Temperaturen sehr hoch, teils über 40 Grad. Dazu kommt eine große Trockenheit.

Wegen der Waldbrände auf der griechischen Insel Rhodos mussten am vergangenen Wochenende tausende Touristen ihre Hotels räumen. Viele Feriengäste sollen im Lauf des Tages nach Hause geflogen werden. Auch auf den Inseln Korfu und Euboea wurden Ortschaften evakuiert.

Extreme Hitze in vielen Urlaubsländern – und nun?

Das Tagesgespräch schaut auf weitere klassische Urlaubsländer im Süden – auf Portugal, Spanien, Frankreich und Italien. Dort häufen sich die Tage mit extremer Hitze, Dürren oder auch Sturmfluten. Wie gehen die Menschen vor Ort damit um? Und wie Touristen, die einmal im Jahr ein paar Tage Urlaub machen wollen?

Statt Entspannung gibt es womöglich Katastrophenalarm. Wie wird sich der Tourismus darauf einstellen? Beeinflussen solche Aussichten Ihre persönlichen Urlaubspläne? Fahren Sie woanders hin? Was meinen Sie? Werden in Zukunft viele ihren Sommerurlaub statt am Mittelmeer eher an Nord- und Ostsee verbringen, in Deutschland, in Skandinavien oder im Baltikum?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Prof. Markus Pillmayer, Tourismusforscher an der Hochschule München.

