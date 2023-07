Waldbrand auf Rhodos: Tausende Touristen fliehen vor den Flammen

"Rauchbildung so stark, dass man kaum atmen kann"

Der stellvertretende Bürgermeister von Rhodos, Konstantinos Traraslias, sagte dem Athener Nachrichtensender Skai, die Rauchbildung sei so stark, "dass man kaum atmen kann". Die Menschen würden in die Kleinstadt Gennadi gefahren. Von dort aus bringe man sie dann in andere Hotels der Insel.

Was jetzt natürlich enorm helfen würde, wären Regen oder zumindest niedrigere Temperaturen. Aber die Meteorologen erwarten in ganz Griechenland noch heißere Tage. Im Süden des Landes sollen die Werte am Sonntag bis zu 45 Grad Celsius steigen. In der mittelgriechischen Stadt Larisa waren es an diesem Samstag bereits 44 Grad.

Viele Länder schicken Feuerwehrleute nach Griechenland

Immerhin sind die griechischen Feuerwehren nicht allein, was die Bekämpfung der Brände angeht. Hunderte Einsatzkräfte aus Rumänien, Bulgarien, Polen, der Slowakei und Malta helfen. Laut dem griechischen Zivilschutz beteiligen sich außerdem Frankreich, Italien, die Türkei, Zypern, Israel und Jordanien - mit Löschflugzeugen und Hubschraubern.

Denn auch auf dem griechischen Festland ist die Lage ernst: Zwar habe man die Brände im Raum Athen und auf der Halbinsel Peloponnes unter Kontrolle bringen können, heißt es von den Behörden. Aber die Feuer flammten immer wieder auf. Das Land sei eben so trocken wie lange nicht.