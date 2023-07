Artikel mit Audio-Inhalten

Israels Parlament beschließt umstrittenes Gesetz zu Justizumbau

Nach monatelangem heftigen Protest ist am Montag in der Knesset ein Kernelement der umstrittenen Justizreform in Israel verabschiedet worden. Damit kann das Oberste Gericht Regierungsentscheidungen nicht mehr als "unangemessen" außer Kraft setzen.