Tierärztin: "Das wäre schon ein sehr mutiertes Wildschwein"

Es war keine Löwin, es war ein Wildschwein: Mit dieser Erkenntnis hat Michael Grubert, der Bürgermeister der brandenburgischen Gemeinde Kleinmachnow, am gestrigen Freitag Journalisten und Bürger gleichermaßen überrascht. Also doch kein gefährliches Raubtier, das da - mutmaßlich auch noch ziemlich hungrig - in den Wäldern im Süden Berlins frei herumläuft und jeden Moment einen Menschen anfallen könnte.

Grubert berief sich auf zwei Experten - unter ihnen einer, der aus Südafrika stammt, wo Löwen bekanntlich heimisch sind. Sie hätten das Video ausgewertet, das die aufwändige Suche in der Nacht zum Donnerstag ausgelöst hatte. Und: "Beide kamen zu dem Schluss, dass es sich keinesfalls um einen Löwen handelt." Keinesfalls? Die Potsdamer Tierärztin Michaela Ebeling teilt diese Einschätzung nicht, ganz im Gegenteil.

Runder statt langer Kopf, runde statt spitze Ohren

Das Tier, das auf dem Video zu sehen ist, habe einen "kurzen runden Kopf und runde Ohren", erklärte Ebeling im Gespräch mit der "Märkischen Allgemeinen". Beide Merkmale wiesen auf eine Raubkatze hin. Wildschweine wiederum hätten "einen langen Kopf mit kurzen spitzen Ohren". Und weiter: "Das wäre schon ein sehr mutiertes Wildschwein".

Was also, wenn es doch die Löwin war - und nicht die Wildsau? Für ihre Sicht der Dinge spricht laut der Tierärztin außerdem eine beunruhigende Beobachtung von Polizisten: "Das Tier soll dann ja vor einem Streifenwagen lang gerannt sein." Und auch aus der Bevölkerung habe es entsprechende Meldungen gegeben, "bevor das durch die Medien gehuscht war".

Auch Video-Urheber glaubt nicht an ein Wildschwein

Und was ist mit dem jungen Mann, von dem das mittlerweile berühmte Kurz-Video stammt, dessen Echtheit die Polizei bestätigt hat? Der 19-Jährige sagte im Interview mit "t-online", für ihn sehe das Tier immer noch nicht aus wie ein Schwein. Die Theorie der beiden Wildtier-Experten kommentierte er kurz und knapp mit den Worten: "Ich kann mir das nicht vorstellen."

Ganz ähnlich äußern sich viele Menschen im Netz. Auf Twitter etwa teilte eine Nutzerin das Video des 19-Jährigen nochmal und schrieb: "Wenn diese Aufnahmen wirklich aus Kleinmachnow bei Potsdam sind, dann wurde da jedenfalls kein Wildschwein gefilmt."