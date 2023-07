Hitze und Waldbrände: Diese Rechte haben Reisende

Vorhersagen von bis zu 48 Grad zwischen Sardinien und Sizilien, Waldbrände auf den griechischen Inseln Rhodos und Korfu, schwere Hagelstürme in Norditalien: In vielen Teilen Europas kämpfen die Menschen mit Extremwetterereignissen. Welche Rechte Reisende in die betroffenen Regionen haben, hängt von mehreren Faktoren ab.

Dürfen Urlauber von Reisen in Waldbrandgebieten zurücktreten?

Ist der Urlaub wegen Waldbränden - wie denen auf Rhodos und Korfu - beeinträchtigt, können Reisende ihre Unterkunft stornieren. Allerdings muss eine unmittelbare Nähe zum Waldbrand vorliegen, erklärt Julia Zeller von der Verbraucherzentrale Bayern: "Die Unterkunft muss unmittelbar vom Ereignis betroffen sein, nicht etwa auf der anderen Inselseite liegen."

Unmittelbare Nähe gilt laut Verbraucherschützerin Zeller auch im zeitlichen Sinne: "Der Urlauber in drei Wochen hat keinen Anspruch. Wer in dieser Woche fliegen wollte, hingegen schon." Einen genauen zeitlichen Rahmen für mögliche kostenfreie Stornierungen gibt es nicht, hier sollen Verbraucher die Unterkünfte bzw. Veranstalter vorab kontaktieren.

Ist extreme Hitze ein Stornierungsgrund?

In Süditalien wird es diese Woche rekordverdächtig heiß: Zwischen Sardinien und Sizilien werden bis zu 48 Grad vorhergesagt. Das mag für Urlauber wenig einladend klingen, begründet jedoch keine kostenfreie Stornierung: "Bei Hitzewarnungen haben Reisende keine zusätzlichen Rechte. Das zählt zum allgemeinen Lebensrisiko.", sagt Verbraucherschützerin Zeller. Auch sonstige Unwetter wie die Hagelstürme in Norditalien liefern nur einen Stornierungsgrund, wenn die Unterkunft unmittelbar beeinträchtigt ist.

Welche Leistungen bieten Reiserücktrittsversicherungen?

Auch die Reiserücktritts- bzw. Abbruchversicherung greift bei Extremwetterlagen grundsätzlich nicht. Bislang stellen Versicherer hierfür keine Policen zur Verfügung. Selbst Vorerkrankungen wie Stoffwechselprobleme bei starker Hitze können nicht geltend gemacht werden. Zeller sieht nur wenige Ausnahmen: "Schwere Erkrankungen, die etwa durch Hitze plötzlich auftauchen, können einen Versicherungsfall auslösen."

Welche Rechte haben Individualreisende?

Haben Verbraucher individuell gebucht und sind mit einem Extremwetterereignis vor Ort konfrontiert, hat das zunächst keine Auswirkungen auf ihre Stornierungsmöglichkeiten von Zug- und Flugtickets. Verbraucherschützerin Zeller rät daher, flexible Tarife zu buchen. Im Fall einer Schädigung sollen Verbraucher möglichst viel dokumentieren, wie etwa Verspätungsanzeigen und Schäden.