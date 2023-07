6:0 gegen Marokko: DFB-Frauen feiern Kantersieg zum WM-Auftakt

Doppelpack Popp - Bühl mit Tor und Vorlage

Die deutsche Mannschaft begann schwungvoll und ging bereits in der elften Minute in Führung. Die Ex-Münchnerin Kathrin Hendrich setzt nach einem Ballverlust gut nach und flankte von der Grundlinie auf Alexandra Popp. Die traf, weil Marokkos Torfrau unter dem Ball durchtauchte, ins verwaiste Tor zur deutschen Führung. In der Folge war die DFB-Elf spielbestimmend. Das vermeintliche 2:0 der gebürtigen Oberpfälzerin Sara Däbritz wurde wegen Abseitsstellung aberkannt (33.). Wenige Minuten später sorgte allerdings erneut Popp für die komfortable 2:0-Halbzeitführung. Nach Ecke von Bühl traf sie mit Kopf und Schulter (39.).

Der zweite Durchgang war erst wenige Sekunden alt, als Bühl sich auch in die Torschützenliste eintrug. Nach Magulls Lattentreffer traf die Spielerin des FC Bayern Münchens im Nachschuss zum 3:0. Aus dem Nichts kam Marokko in der 53. Minute zu Anschlusstreffer, doch wie bei Däbritz fand der Treffer wegen Abseits keine Anerkennung. Stattdessen entschieden die Marokkanerinnen die Partie - per Eigentor.

Ait El Haj verlängerte eine Huth-Flanke ins eigene Netz zum 4:0 aus deutscher Sicht (54.). In der Schlussphase fiel - wieder per Eigentor - das 5:0. Redouani konnte einen Eckball nicht mehr vor der Linie klären und beförderte ihn über die eigene Linie. Lea Schüller machte in der Schlussminute das halbe Dutzend voll und verwertete einen Abpraller (90.). In der Nachspielzeit erzielte die Stürmerin sogar noch ihren zweiten Treffer, doch im abseits stehend zählt der nicht. Damit blieb es bei einem 6:0 in einem Spiel, in dem die deutsche Mannschaft wenig in Bedrängnis geriet und am Ende einen ungefährdeten Auftaktsieg feiern konnte. Nun kann die DFB-Elf schon im kommenden Spiel gegen Kolumbien (Sonntag, 30.7., 11.30 Uhr - bei BR24Sport in der Livereportage zum Hören) einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gehen.