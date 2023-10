Angriff auf Israel: Wer ist die Hamas und was will sie?

Eine Rolle spielt auch, dass sich die Lebensverhältnisse im Gaza-Streifen zuletzt - auch in Folge der Hardliner-Politik von Benjamin Netanjahu - Richtung Hoffnungslosigkeit verschlechtert haben. Arbeitsplätze, Krankenhäuser, Bunker: Es fehlt an allem, auch an Frauen- und Freiheitsrechten, die die radikalislamischen Behörden eingeschränkt haben. Als "Wohltäterin" trat zuletzt weniger die Hamas als das UN-Palästinenserhilfswerk UNWRA in Erscheinung.

Jetzt aber feiert die Hamas wieder einen Triumph über das verhasste Israel, der in weiten Teilen der islamischen Welt von Dhaka, Bangladesch bis Teheran, Iran begrüßt wird. Das zuletzt im Schatten anderer Groß-Krisen verschwundene Palästinenserproblem ist wieder auf der Tagesordnung der Weltpolitik. Dass die terroristische Provokation in den nächsten Wochen noch unzählige Tote auf beiden Seiten fordern und eine Lösung des Nahost-Konflikts in noch weitere Ferne gerückt sein dürfte, steht auf einem anderen Blatt, das die Hamas nicht interessiert.