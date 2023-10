Bombendrohung an Schule in Hollfeld – Unterricht entfällt

Die Bombendrohung an der Gesamtschule in Hollfeld im Landkreis Bayreuth soll heute morgen per E-Mail eingegangen sein. Weitere Angaben wollte die Polizei zunächst nicht machen.

Kein Unterricht - Notbetreuung wird organisiert

Aufgrund der Lage findet an der Schule am heutigen Freitag (20.10.23) kein Unterricht statt. Alle Schülerinnen und Schüler sollen zu Hause bleiben.

Mit starken Kräften werde derzeit das Schulareal abgesucht, so die Polizei. Die Schule schreibt auf ihrer Homepage, dass derzeit eine Notbetreuung für die Schüler organisiert werde.

Dies sind Erstinformationen der Polizei. Weitere Informationen folgen.