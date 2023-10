Wegen geschlossener Grenze zu Gaza: Druck auf Ägypten wächst

"Die Zivilbevölkerung fühlt sich als Zielscheibe"

Wer für den Einschlag verantwortlich sei, das sei Spekulation und müsse untersucht werden, sagte Matthias Schmale, mehrere Jahre Direktor des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen in Gaza, im Interview mit BR24. "Keine Spekulation ist, dass die Menschen im Gazastreifen nach elf Tagen Bombardierung keinen sicheren Zufluchtsort mehr haben", berichtete Schmale.

Am Morgen habe ihm ein Freund geschrieben. "Wir sind müde, wir wissen nicht mehr, was wir tun können." Auch eine UN-Schule in Gaza sei beschossen worden, mindestens sechs Menschen seien dabei ums Leben gekommen. "Ich glaube, dass die Zivilbevölkerung den Eindruck hat, dass sich das jetzt auf einem ganz anderen Level bewegt, als das, was sie vorher erlebt haben." Die Trinkwasserversorgung etwa sei nicht gesichert, so Schmale: "Mir berichten Freunde aus dem Gazastreifen, dass sie mittlerweile salziges Wasser trinken müssen. Das hört sich an, wie ein nackter Überlebenskampf. Die Zivilbevölkerung fühlt sich als Zielscheibe."

Christian Katzer, Geschäftsführer der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen, erinnerte daran, dass es einen sicheren Zugang für humanitäre Hilfe brauche. Die Lage habe sich nach dem Raketeneinschlag weiter verschlimmert. Medizinische Teams arbeiteten "mit dem letzten, was noch da ist". Die Organisation verhandele mit den Konfliktparteien und Ägypten, um einen Zugang zu ermöglichen. Am Grenzübergang zwischen Gaza und Ägypten stecken laut den Vereinten Nationen aktuell Hunderte Tonnen an Hilfsgütern fest. Katzer zufolge müssen Behandlungen in Gaza teils ohne Schmerzmittel durchgeführt werden.

Rotes Kreuz warnt: Leben von über zwei Millionen bedroht

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) warnte vor einem Kollaps des Gesundheitssystems in Gaza. "Die Lage ist äußerst prekär", sagt Präsidentin Mirjana Spoljaric Egger im Deutschlandfunk.

Die Krankenhäuser seien überfüllt. Es fehle an Ärzten, Material, Betten und Operationssälen. "Es ist eine Frage von Stunden oder Tagen, bis das ganze System zusammenbricht." Das Leid der Menschen sei unerträglich, sagte die Schweizer Diplomatin weiter. Im Gazastreifen drohe eine Katastrophe unbeschreiblichen Ausmaßes. Das Leben von über zwei Millionen Menschen sei bedroht. Spoljaric Egger unterstrich, dass Zivilisten durch das humanitäre Völkerrecht geschützt seien. Alle müssten sich daran halten.

Mit Informationen Reuters, dpa und KNA