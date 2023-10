Biden: Explosion in Klinik offenbar nicht von Israel verursacht

US-Präsident Joe Biden ist am Mittwoch in Israel eingetroffen. Seine Maschine landete am Morgen auf dem Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv, wo er auf dem Rollfeld vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu begrüßt wurde.

Wer ist für den Raketenangriff auf die Klinik in Gaza verantwortlich?

Die verheerende Explosion in einem Krankenhaus in Gaza ist nach Einschätzung von Biden nicht von einem israelischen Luftangriff ausgelöst worden. "Nach dem, was ich gesehen habe, sieht es so aus, als ob es vom anderen Team gemacht wurde, nicht von Ihnen", sagte Biden dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu während eines Treffens. Es gebe jedoch viele Menschen, die sich nicht sicher seien, was die Explosion verursacht habe. Biden erklärte nicht näher, weshalb er die israelische Darstellung für glaubwürdig hält. Er sei tief betrübt und empört über die Explosion, sagte er.

Die militant-islamistische Hamas habe bei ihren Terrorangriffen am 7. Oktober 1.400 Israelis abgeschlachtet, darunter sogar Kinder. Seine Landsleute trauerten um die Toten. "Die Amerikaner sind besorgt", sagte Biden. Biden betonte, die Hamas stehe nicht für alle Palästinenser und habe ihnen ohnehin nur Leid gebracht. Es müssten Mittel und Wege gefunden werden, um "Palästinensern zu helfen, die unschuldig sind und mitten in diesem Konflikt stecken".

Die Hamas macht Israel verantwortlich

Die Hamas bezeichnete die Explosion in der Klinik am Dienstag als schreckliches Massaker, das durch einen israelischen Angriff verursacht worden sei. Der Islamische Dschihad wies Anschuldigen Israels zurück und beschuldigte die israelische Regierung, sich der Verantwortung für ein brutales Massaker zu entziehen.

Die Organisation verwies auf die Anordnung aus Israel, das Al-Ahli-Krankenhaus zu evakuieren, und auf Berichte über eine frühere Explosion in der Klinik als Beweis dafür, dass das Gelände ein israelisches Ziel sei. Auch das Ausmaß der Explosion, der Fallwinkel der Bombe und die Zerstörung deuteten demnach auf Israel als Verursacher hin.

Israelische Armee: Palästinenser selbst verantwortlich

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari wiederum sagte vor Journalisten, auf einem Parkplatz neben der Klinik seien Zerstörungen vor allem durch eine sehr große Menge an Raketenantriebsmittel (Propellant) zu erklären. "Der Treibstoff hat eine größere Explosion ausgelöst als der Sprengkopf selbst." Darum seien Fahrzeuge in Brand geraten. Auf dem Parkplatz hätten sich zum Zeitpunkt der Explosion viele Menschen aufgehalten.

Es gebe auch keine typischen Zerstörungen an den umliegenden Gebäuden oder einen Krater wie nach einem israelischen Luftangriff, betonte Hagari. "Der Parkplatz wurde nicht von Munition der Luftwaffe getroffen." Es gebe häufiger Vorfälle fehlgeleiteter Raketen militanter Palästinenser, die im Gazastreifen selbst einschlugen, sagte er.

Palästinenser hatten Zuflucht gesucht

Ärzte in Gaza bemühten sich am Mittwoch verzweifelt um das Leben der teils schwer verwundeten Opfer der massiven Explosion. Die Mediziner operierten direkt auf dem Fußboden, oft ohne Narkose. Medikamente und Verbandsmaterial waren knapp. Hunderte Palästinenser hatten in der Klinik und anderen Krankenhäusern in Gaza Zuflucht gesucht, in der Hoffnung, dort vor israelischen Luftangriffen sicher zu sein. Israel hatte zuvor die Bewohner des nördlichen Gazastreifens aufgefordert, das Gebiet zu verlassen und in den Süden zu gehen.

Der plastische Chirurg Ghassan Abu Sitta, der in dem Klinikum arbeitet, sagte, das Krankenhaus sei überfüllt gewesen, als er eine laute Explosion gehört habe und die Decke seines Operationssaals eingestürzt sei. "Die Verwundeten stolperten auf uns zu", schrieb er in einem auf Facebook veröffentlichten Bericht.

Jordanien sagt Treffen mit Biden ab

Ziel von US-Präsident Bidens Kurzreise ist es, den Krieg zwischen Israel und der Hamas einzudämmen und Hilfslieferungen in den abgeriegelten Gazastreifen zu ermöglichen. Biden und Netanjahu sollen zunächst mit Mitgliedern des israelischen Kriegskabinetts zusammenkommen. Geplant war nach Angaben des Weißen Hauses auch ein Treffen mit israelischen Ersthelfern und Angehörigen der Opfer und Geiseln des Großangriffs der Hamas auf Israel.

Ein Sprecher des Weißen Hauses für nationale Sicherheit, John Kirby, sagte Reportern an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One, dass Biden ein Gefühl für die Situation vor Ort bekommen wolle und einige schwierige Fragen stellen werde. "Er wird sie als Freund stellen", fügte Kirby hinzu.

Jordanien sagte nach dem Raketeneinschlag ein für Mittwoch geplantes Gipfeltreffen mit Biden, dem jordanischen König Abdullah II., dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi sowie Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ab. Biden sagte in der Folge seine für Mittwoch geplante Weiterreise von Israel nach Jordanien ab. Das Weiße Haus teilte mit, Biden werde nun nur noch Israel besuchen.

Unzufriedenheit im Westjordanland wächst

Nach der Explosion an besagtem Krankenhaus im Gazastreifen riefen die politischen Palästinenserfraktionen im von Israel besetzten Westjordanland zu Konfrontationen mit israelischen Soldaten auf. Der Protest am Mittwoch richte sich auch gegen den Besuch von US-Präsident Joe Biden in Israel, hieß es.

Die Sicherheitslage im Westjordanland ist seit dem Großangriff von Hunderten Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober sehr angespannt. Seither wurden bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten und Siedlern 62 Palästinenser getötet und 1.250 verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah mitteilte.

Mit Informationen von dpa