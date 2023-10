Trotz Verbot: Pro-palästinensische Demo am Odeonsplatz

Stadt befürchtet Straftaten durch die Demo-Teilnehmer

Diese Voraussetzungen liegen laut dem zuständigen Kreisverwaltungsreferat aktuell vor, denn die Behörde habe die Versammlungslage im Bundesgebiet im Allgemeinen und die Versammlungslage in München im Speziellen ausgewertet. Das Ergebnis: "Es ereigneten sich im Rahmen pro-palästinensischer Versammlungen im Bundesgebiet insbesondere in der vergangenen Woche eine Vielzahl an Straftaten und Auseinandersetzungen bis hin zu Widerständen gegen Polizeibeamt*innen und körperliche Übergriffe", so das KVR.

Im Hinblick auf die sich immer weiter zuspitzende Gesamtlage sowohl im Nahen Osten als auch in Europa müsse aktuell davon ausgegangen werden, dass solche und ähnliche Straftaten, wie das Billigen der Verbrechen der Hamas, zunehmen werden, so die Einschätzung der Stadt München. Auch bei der Versammlung in München am Montag seien mehrfach antisemitische Äußerungen gefallen und Äußerungen, die als Billigung der Terrorangriffe gewertet werden könnten.

Regensburg handelt ähnlich

Für Samstag ist eine pro-palästinensische Versammlung mit 250 Personen auf dem Münchner Marienplatz angezeigt. Für diese bereite das KVR laut Informationen der Stadt München derzeit ebenfalls eine Untersagung vor. Münchens Oberbürgermeister Reiter teilte mit: "Hetze gegen Israel, gegen Jüdinnen und Juden oder Aufrufe zu Gewalt gegen unsere jüdischen Bürger*innen oder jüdischen Einrichtungen werden wir nicht dulden."

Neben München will auch die Stadt Regensburg Versammlungen untersagen, von denen zu erwarten sei, "dass sie die abscheulichen, menschenverachtenden Angriffe auf Israel unterstützen oder gar feiern", wie eine Sprecherin mitteilte. In Augsburg möchte die Verwaltung kein generelles Verbot erteilten, verweist jedoch auf im Zweifel strenge Auflagen. Augsburg habe eine große jüdische Gemeinde und stehe fest an der Seite dieser Gemeinde, teilte ein Sprecher mit. In den anderen bayerischen Großstädten Nürnberg, Ingolstadt und Würzburg waren zum Wochenende hin zunächst keine pro-palästinensischen Versammlungen geplant, wie die Städte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilten.