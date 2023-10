"Friedliebender Mensch" - Mazraoui bleibt Spieler des FC Bayern

Der FC Bayern München hat bekannt gegeben, dass Noussair Mazraoui weiterhin im Kader des Rekordmeisters bleiben wird. In einer kurzen Pressemitteilung des Vereins wird Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, am Freitag (20.10.) mit den Worten zitiert: "Noussair Mazraoui hat uns glaubwürdig versichert, dass er als friedliebender Mensch Terror und Krieg entschieden ablehnt. Er bedauert es, wenn seine Posts zu Irritationen geführt haben", so Dreesen und führt weiter aus: "Der FC Bayern verurteilt den Angriff der Hamas auf Israel."

Auch der Spieler wird in der Pressemitteilung zitiert: "Darüber hinaus verurteile ich jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation." Ob es darüber hinaus Konsequenzen für Mazraoui geben wird, wurde nicht bekannt gegeben.

Solidarität mit den Palästinensern oder auch mit der Hamas?

Der marokkanische Nationalspieler hatte am Samstagabend ein kurzes Video auf Instagram geteilt, in dem eine Stimme im Stil eines Gebets sagt: "Gott, hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen." Unter dem Post schrieb Mazraoui: Amen. Im Zusammenhang mit dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel wurde der Tweet als Parteinahme für die im Gazastreifen Islamisten verstanden: Mazraoui wünsche den Sieg der Hamas gegenüber Israel.

Daraufhin äußerte sich Mazraoui in einer Erklärung, die der dpa vorlag: "Der Punkt ist, dass ich nach Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt strebe. Das bedeutet, dass ich immer gegen alle Arten von Terrorismus, Hass und Gewalt sein werde." Mazraoui hatte Medienberichten zufolge allerdings auch einen Beitrag eines Accounts geteilt, der die Auslöschung Israels forderte. Dadurch wirkt die Erklärung des Rechtsverteidigers unglaubwürdiger.

Individuelle Laufeinheit am Donnerstag

Der Rekordmeister hatte am Mittwochabend ein Gespräch mit dem 25-Jährigen geführt. Am darauffolgenden Tag war er dem Teamtraining fern geblieben, absolvierte jedoch eine individuelle Laufeinheit. Der Marokkaner hatte zuvor auch beim Länderspiel mit seiner Nationalmannschaft nicht im Kader gestanden. Auch für das kommende Bundesliga-Spiel gegen Mainz steht der Rechtsverteidiger nicht zur Verfügung.