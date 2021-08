Jugendliche und die Politik: "Nicht so stark vertreten"?

Ob die Interessen von jungen Menschen in der Politik ausreichend berücksichtigt werden, diese Frage beschäftigt Jugendliche und Politiker seit langem. Für die Betreuer einer Ferienfreizeit in der Nähe von München ist die Sache ziemlich klar: eher nein. "Wir Jugendlichen werden nicht so stark vertreten, weil die Politik auf Ü60-Wähler ausgerichtet ist", sagt der 16-jährige Noah. "Und so lange wir nicht wählen können, müssen die Politiker sich nicht so arg um unsere Interessen scheren - weil es dann eher um Themen wie Pflege oder Rente geht."

Noahs Vermutung: Drängende Probleme wie der Klimaschutz würden mehr verfolgt, wenn auch 16- und 17-Jährige wählen dürften. Ähnlich sieht das die 24-jährige Aylin. Sie geht etwa davon aus, dass ihre Generation kaum gesetzliche Rente bekommen wird und plädiert für ein Grundeinkommen. "Es wäre natürlich cool, wenn wieder mehr Jugendliche in Entscheidungen einbezogen werden", sagt sie. Und der 18-jährige Timo ergänzt: "Die Parteien gucken vor allem auf die Älteren, weil es ihre Generation ist - Politik ist nun mal überaltert."

Bundestagswahl: Anteil älterer Wahlberechtigter steigt

Tatsächlich steigt in Deutschland auch der Anteil älterer Wähler immer weiter. Bei der Bundestagswahl am 26. September ist deutlich mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten über 50 Jahre alt - nämlich 57,8 Prozent. Die Jungen werden bei Bundestagswahlen prozentual gesehen immer weniger: 1961 waren 19,4 Prozent der Wahlberechtigten unter 30 Jahre alt - inzwischen sind es noch 14,4 Prozent.