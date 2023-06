Lauterbach will Hitzeschutzplan noch diesen Sommer

Die Stadt setzt bereits seit vergangenem Jahr konkrete Maßnahmen um: So sorgen Wasser-Vernebler an besonders heißen Tagen für Abkühlung und sind Teil eines Hitzeschutzplans, den die Stadt gerade weiterentwickelt.

Neben dem Nebelsystem soll der Straubinger Stadtplatz weiter an die Klimaveränderungen angepasst werden: Trinkwasserbrunnen werden aufgestellt. Eine Übersichtskarte soll kühle Orte in der Stadt markieren, Flyer und Plakate in Kooperation mit Schulen werden in der Stadt aufgehängt und erinnern so beispielsweise daran, genügend zu trinken.

Auch Hitzepatenschaften wurden eingeführt, wie Simon Wagner, Zuständiger des Hitzeschutzplans der Stadt Straubing, im BR24-Interview sagte: So sollen Ehrenamtliche des Straubinger Freiwilligenzentrums von Juni bis August Senioren beim Einkaufen oder beim Weg zum Arzt unterstützen. Bisher hätten bereits ein Pate und ein Senior zusammengefunden, wie Wagner sagt.

Hitzeschutz für Kommunen: Freiwillig und kostspielig?

All diese Maßnahmen, die auch das Bundesgesundheitsministerium auf der Website aufführt, kosten aber: Straubing profitiert als Modellprojekt "Hitzeschutz in der Gesundheitsregion plus" von Förderungen des bayerischen Staates – noch. Doch Begrünungen in Innenstädten, Wasserspender oder andere Maßnahmen, die Lauterbach für Kommunen als sinnvoll erachtet, müssen finanziell gestemmt werden – wohl von den Kommunen selbst.

Kritik von Verbänden: Ohne Geld kein Hitzeschutz

Das kritisiert beispielsweise der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch: "Nicht Absichtserklärungen, Aktionsbündnisse und Papiere schützen Millionen alte und kranke Menschen vor der Hitze im Klimawandel. Ohne milliardenschwere Investitionen des Bundes und der Länder ist ein nationaler Hitzeschutzplan nicht viel Wert".

Es brauche einen Hitzeschutzplan mit baurechtlichen Vorgaben, wonach etwa Neubauten ohne Temperaturbegrenzung auf maximal 25 Grad in jedem Bewohnerzimmer nicht mehr in Betrieb gehen dürften. In dem Papier des Ministeriums sei von Investitionen in diesem Bereich nicht die Rede, stattdessen gehe es um Schulungen und Sensibilisierung von Kranken- und Pflegepersonal.