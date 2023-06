Rauchsäule über Augsburg: Feuerwehr kämpft gegen Großbrand

Großeinsatz für die Feuerwehr in Augsburg: In einer Recyclingfirma im Stadtteil Inningen ist ein Brand ausgebrochen. Die Rauchsäule ist in der gesamten Stadt zu sehen, vor Ort sind die Berufsfeuerwehr und mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis.

Starke Rauchentwicklung

Bislang ist noch nicht klar, welche Stoffe in der Recyclingfirma gelagert sind. Bei der Integrierten Leitstelle in Augsburg heißt es dazu, durch den Großbrand in einer Halle komme es zu starker Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung.

Warnung an Bevölkerung

Die Behörden raten den Anwohnern, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Bevölkerung wurde auch über die Warn-Apps "Nina" und "Katwarn" gewarnt. Bei Katwarn ist zu lesen:

"Meiden Sie das betroffene Gebiet. Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig. Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio. Informieren Sie Ihre Nachbarn. Wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorüber ist. Halten Sie sämtliche Zugangswege zur Brandstelle frei. Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab. Bitte schließen Sie Fenster und Türen und halten diese geschlossen. Achten Sie auch auf Klimaanlagen, damit diese keine Rauchgases ansaugen. Sobald die Gefahr vorüber ist erfolgt eine Entwarnung."