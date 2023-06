Sonnenstich und Hitzschlag: Symptome erkennen und was zu tun ist

Sommer, Sonne, Baden. Die Temperaturen sollen am heutigen Donnerstag 30 Grad oder mehr erreichen. Mit den steigenden Temperaturen gibt es aber auch einiges zu beachten, denn nicht jeder kann gut mit Temperaturen von über 30 Grad Celsius umgehen. Das Risiko für einen Sonnenstich oder sogar einen Hitzschlag steigt.

Wie entsteht ein Sonnenstich?

Gerade die Mittagshitze ist tückisch. Aber auch, wer draußen zu viel Sport treibt, sich übermäßig verausgabt, kann einen Sonnenstich bekommen. Das passiert vor allem, wenn Kopf und Nacken zu lange starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Dann entsteht ein Hitzestau im Kopf.

Dadurch können die unter der Schädeldecke liegenden Hirnhäute gereizt werden oder sich sogar entzünden. Als Folge kann das Gehirn anschwellen und einen Anstieg des Hirndrucks verursachen.

Woran erkenne ich einen Sonnenstich?

Der Sonnenstich bezieht sich meist nur auf den Kopf. Der ist rot und heiß. Der Rest des Körpers ist meist nicht überhitzt, manchmal sogar kühl. Die häufigsten Symptome sind Kopfschmerzen oder auch Schmerzen, wenn der Kopf nach vorne gebeugt wird. Der Sonnenstich kann aber auch zu Erbrechen und Übelkeit führen, Schwindel und Ohrensausen auslösen.

Bei Kindern kommt manchmal noch Fieber hinzu. Manche Betroffene merken es gar nicht sofort, der Sonnenstich kann auch Stunden später auftreten.

Was kann ich bei einem Sonnenstich tun?

Auf jeden Fall sollte man aus der Hitze heraus! Am besten in den Schatten und wenn möglich an einen kühlen Ort gehen, dann den Kopf des Betroffenen erhöht hinlegen. Viel trinken. Feuchte Tücher oder Wickel helfen, die auf Stirn, Nacken oder auch die Waden legen. Aufpassen sollte man mit Kältepacks aus der Tiefkühltruhe, die können Erfrierungen hervorrufen und den Kreislauf zu sehr belasten. Hier hilft es auch, kühle Luft zuzufächeln. Ist die Person ansprechbar, sollte sie sich auf jeden Fall noch so lange ausruhen, bis die Beschwerden verschwunden sind.

Ein Sonnenstich kann gefährlich werden, vor allem, wenn der Kreislauf zusammenbricht. Wird die Person bewusstlos, muss man den Notarzt verständigen. Dann den Betroffenen in die stabile Seitenlage bringen und notfalls eine Herz-Lungen-Wiederbelebung starten.

Wie erkenne ich einen Hitzschlag?

Im Unterschied zum Sonnenstich betrifft der Hitzschlag den ganzen Körper. Dabei versagt die Schweißproduktion, die Körpertemperatur kann bis auf 40 Grad ansteigen. Die Haut ist rot, heiß und trocken. Das liegt daran, dass der interne Temperaturausgleich im Körper nicht mehr richtig funktioniert. Dann besteht Lebensgefahr.

Besonders geschwächte Menschen sind gefährdet, auch, wenn sie sich nicht in der Hitze verausgaben. Sie sollten besonders vorsichtig sein.

Was kann ich bei einem Hitzschlag tun?

Bei einem Hitzschlag droht Lebensgefahr! Häufig geht er mit einem rasenden Herzschlag und einem niedrigen Blutdruck einher. Betroffene werden meist bewusstlos, dann sollte sofort die Telefonnummer des Notarztes gewählt werden - auch nur bei einem Verdacht, denn die Gefahr von Komplikationen ist groß. Auch hier gilt: stabile Seitenlage, Herz-Lungen-Wiederbelebung.

Generelle Tipps sind: viel trinken, Mittagshitze meiden, eine Kopfbedeckung tragen, den Sport lieber mal sein lassen (oder in einen kühlen Raum nach drinnen verlegen) und auf sich Acht geben. Dann lässt sich der Sommer ganz entspannt genießen. Und, bei Hitze nicht zu vergessen: Niemals irgendwelche Lebewesen im Auto zurücklassen!