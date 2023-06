Bewaffnete stürmen Shisha-Bar in München

Mindestens zehn mit Eisenstangen bewaffnete Menschen haben eine Shisha-Bar in München gestürmt. Laut Polizei wurden bei dem Angriff in der Nacht auf Sonntag drei Besucher verletzt, ein 32-Jähriger musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nächtlicher Überfall auf Shisha-Bar

Die Gruppe hatte der Polizei zufolge gegen halb zwei Uhr mit zwei Fahrzeugen vor der Shisha-Bar im Stadtteil Untergiesing gehalten. Mehr als zehn Personen sprangen aus den Autos und gingen gezielt auf drei Gäste in der Bar los. Mit Eisen- und Holzstangen prügelten sie auf die 24-, 27- und 32-jährigen Männer ein. Die anderen anwesenden Gäste und der Inhaber der Bar wurden von der Schlägergruppe nicht angegriffen, sie blieben unverletzt. Der Überfall dauerte nur wenige Minuten.

Täter flüchtig, Bar verwüstet

Die Täter flüchteten, bevor die alarmierte Polizei mit mehr als zehn Streifen und einer USK-Einheit eintraf. Bei den angegriffenen Gästen handelt es sich nach Polizeiangaben um bulgarische Staatsbürger. Sie trugen Prellungen und Schnittverletzungen davon, der Älteste musste deshalb im Krankenhaus behandelt werden. Die gesamte Innenausstattung der Shisha-Bar wurde verwüstet, der Schaden beträgt über 10.000 Euro. Die Polizei konnte im Umkreis des Tatorts mehrere Holz- und Eisenstangen sicherstellen, die die Täter auf ihrer Flucht zurückgelassen hatten.

Polizei vermutet Eifersucht als Tatmotiv

Die Ermittler vermuten ein Eifersuchtsmotiv zwischen zwei Großfamilien als Grund für den nächtlichen Angriff. Das zuständige Kriminalkommissariat wirft den flüchtigen Männern gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruchs und Sachbeschädigung vor und sucht noch Zeugen.