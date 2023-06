Artikel mit Audio-Inhalten

Bergsteiger und Hund stürzen im Chiemgau in den Tod

Ein 28-jähriger Bergsteiger ist mit seinem Hund am Wochenende in den Chiemgauer Alpen tödlich verunglückt. Der laut Polizei erfahrene Alpinist und das Tier waren am Falkenstein 150 Meter in die Tiefe gestürzt.