EU warnt vor Krankheitsübertragung durch Mücken

Chikungunya- und Dengue-Fieber sowie West-Nil-Virus: Noch haben diese Krankheiten in Europa einen exotischen Klang. Das aber ändert sich gerade, so die EU-Seuchenkontrollbehörde ECDC. Weil es in Europa wärmer werde, Hitzewellen und Überschwemmungen häufiger aufträten und heftiger seien, die Sommer überdies länger dauerten, fänden die die Asiatische Tigermücke und die Gelbfiebermücke in Europa gute Lebensbedingungen vor. Beide sind Hauptüberträger dieser Infektionen.

Zahl der betroffenen Regionen beinahe verdreifacht

Beispiel Tigermücke (Aedes albopictus): Vor zehn Jahren war sie laut ECDC "nur" in 114 Regionen in Europa verbreitet, in diesem Jahr seien es 337. Auch in Bayern wurden bereits Tigermücken gesichtet - auf einem Friedhof in Erding (Oberbayern).

"Wenn das so weitergeht, müssen wir mit mehr Fällen und möglicherweise Todesfällen durch Krankheiten wie Dengue-, Chikungunya- und West-Nil-Fieber rechnen", sagt ECDC-Direktorin Andrea Ammon. Früher seien solche Krankheiten aus dem Ausland nach Europa eingeschleppt worden, jetzt gebe es bereits lokal übertragene Infektionen.

"Wir müssen die Populationen kontrollieren"

Die Allgemeinheit müsse sich des Problems bewusst werden, so Ammon - und die richtigen Schlüsse ziehen: "Wir müssen uns darauf konzentrieren, die Mückenpopulationen zu kontrollieren, die Überwachung zu verbessern und persönliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen." Dazu gehörten etwa die Beseitigung von stehendem Wasser, in dem Mücken brüten, und der Einsatz umweltfreundlicher Mittel gegen Larven.

Kommt der Run auf Moskitonetze?

Einiges, was das ECDC empfiehlt, ist schon verbreitet, anderes eher gewöhnungsbedürftig: Mückenschutzmittel und lange Kleidung auch im Sommer, Moskitonetze in Schlaf- und Ruheräumen, die möglichst abgeschirmt und klimatisiert sein sollten. Aber: "Die Menschen müssten sich die Gefährlichkeit tropischer Fieberkrankheiten klarmachen", so Ammon.

Drei Krankheiten, von denen wir noch hören werden