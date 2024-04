AfD im Europaparlament: Radikaler als die Radikalen

Im Folgenden gehen wir auf einzelne Themenkomplexe ein – und wir wollen die besondere Rolle der AfD herausstreichen, die, wie sich herausgestellt hat, selbst innerhalb der ID eine Sonderrolle einnimmt. Von den zehn Abgeordneten, die bei Hauptabstimmungen am häufigsten mit Nein stimmten, kamen acht aus der ID – unter ihnen gleich sechs aus der AfD.

AfD-Abgeordnete auf Konfrontationskurs

Die AfD-Abgeordneten im Europaparlament führen ein gewisses Eigenleben – innerhalb der ID-Fraktion und auch gegenüber der Mutterpartei in Deutschland. RN-Chefin Marine Le Pen hatte den Verbleib der AfD in der Fraktion offen in Frage gestellt. Der RN gibt sich gemäßigter und fährt damit in Frankreich auf Erfolgskurs. Der Dissens wird auch im Abstimmungsverhalten der ID deutlich. Wie folgende Grafik veranschaulicht, stimmten die AfD-Abgeordneten wesentlich häufiger mit Nein als der Rest der Fraktion.