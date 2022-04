Corona-Ticker: Bayern bereitet sich auf zweiten Booster vor

11.46 Uhr Lockdown-Angst: Hamsterkäufe in Peking

Nach der Entdeckung von einigen Dutzend Corona-Infektionen in Peking müssen sich alle 3,5 Millionen Einwohner des größten Stadtteils Chaoyang in drei Runden alle zwei Tage testen lassen. Die Angst vor strengen Ausgangssperren auch in der chinesischen Hauptstadt sorgte für Hamsterkäufe und leere Regale in Supermärkten. Die Behörden warnten, dass das Virus sich schon seit einer Woche unentdeckt in der 21-Millionen-Metropole verbreitet habe, sodass mehr Fälle entdeckt werden dürften.

Ob ein Lockdown über ganz Peking oder Teile verhängt werde, hänge von der Ausbreitung des Virus ab, sagte ein Experte des nationalen Gesundheitsamtes der parteinahen Zeitung "Global Times“. Wenn die Ergebnisse der Tests in Chaoyang und anderen Teilen bekannt sind, werde das ein besseres Bild von der gesamten epidemischen Lage in Peking geben. Im Chaoyang-Distrikt liegen die ausländischen Botschaften und leben die meisten Ausländer in Peking.

11.20 Uhr Rückschlag für Valneva-Impfstoff

Der französisch-österreichische Biotechkonzern Valneva kommt im Zulassungsverfahren für seinen Covid-19-Impfstoff nicht so schnell voran wie gedacht. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) habe weitere Informationen über den Impfstoff angefordert, teilt das Unternehmen mit. Bislang hoffte der Konzern noch im April die Genehmigung für seinen sogenannten Totimpfstoff zu erhalten. "Wir sind enttäuscht, dass die EMA unsere Einreichungen bisher nicht als ausreichend angesehen hat", s0 Valneva-Chef Thomas Lingelbach.

10.19 Uhr: Bayern bereitet sich auf zweiten Booster vor

Bayern bereitet sich darauf vor, der gesamten Bevölkerung im Herbst eine zweite Corona-Auffrischungsimpfung anbieten zu können. Das teilte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek mit. Die Impfzentren blieben auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres erhalten und könnten rasch wieder auf volle Kapazität hochgefahren werden. Auch das Impfportal BayIMCO sei technisch vorbereitet.

Noch fehle allerdings ein klares Signal der Ständigen Impfkommission (STIKO). Sie müsse ihre Empfehlung rund um die zweite Auffrischungsimpfung überprüfen, forderte Holetschek. Bis Spätsommer sollte klargestellt sein, ob die breite Bevölkerung eine vierte Impfung benötigt, um gut durch den Herbst und Winter zu kommen. Derzeit gelte die Empfehlung der STIKO nur für bestimmte Gruppen, etwa über 70-Jährige, Menschen mit Immunschwäche oder Bewohner von Pflegeheimen.

8.47 Uhr: Bayern: 17% weniger Infektionen als in der Vorwoche

Bislang wurden nach Informationen des Robert Koch-Instituts 4.546.688 Corona-Fälle in Bayern gemeldet. Das sind 7.784 Fälle mehr als noch am Vortag. Durch die Meldeverzögerung bei den Behörden, vor allem am Wochenende und an Feiertagen, kann dieser Wert von Tag zu Tag unterschiedlich hoch ausfallen. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl der Neuinfektionen jedoch um 17% zurückgegangen. Damit kommt Bayern auf einen Inzidenzwert von 802 gemeldeten Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. In der Woche zuvor lag die 7-Tage-Inzidenz noch bei 968 Fällen pro 100.000 Einwohner. Die höchste Inzidenz weist mit 1058 aktuell Unterfranken auf - die niedrigste die Oberpfalz mit 697,7.

7.23 Uhr: Ab Mai entfällt Testpflicht an bayerischen Schulen

Nach den Osterferien geht heute in Bayern die Schule wieder los. Noch eine Woche lang müssen sich Schülerinnen und Schüler auf das Coronavirus testen lassen. Ab 1. Mai laufen die Regelungen zu den generellen, anlasslosen Tests in Schulen und Kitas sowie die 3G-Regelung für Lehrkräfte dann aus.

Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), Simone Fleischmann, mahnte zur Vorsicht. Sie sagte, die Corona-Pandemie löse immer noch Unsicherheiten und Ängste bei Schülern, Eltern und Lehrern aus. Wenn jetzt auch noch die Testpflicht falle, würden all diese Sorgen nicht kleiner. "Freilich ist Unterricht ohne Maske und Schule, ohne Testmanagement der Wunsch von uns allen", so Fleischmann. Man werde aber weiterhin kritisch sein.

6.17 Uhr: Zahl der Corona-Toten in Shanghai steigt weiter

Die chinesische Finanzmetropole Shanghai verzeichnet Regierungsangaben zufolge binnen 24 Stunden 51 neue Corona-Todesfälle gegenüber 39 am Vortag. Die Zahl der bestätigten symptomatischen Infektionen steigt auf 2472, tags zuvor waren es 1401. Chinas größte Stadt meldet 16.983 neue asymptomatische Coronavirus-Fälle (Vortag: 19.657). Shanghai kämpft derzeit mit dem größten Virus-Ausbruch, den China seit Beginn der Pandemie verzeichnet hat. Die Stadt befindet sich seit mehr als drei Wochen in einem harten Lockdown.

5.24 Uhr: Inzidenz bei 790 - RKI meldet 20.084 Neuinfektionen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist unter 800 gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Montagmorgen mit 790,8 an. Am Vortag hatte er bei 807,0 gelegen, vor einer Woche bei 808,8. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 20.084, nach 39.179 am Vortag und 20.482 vor einer Woche. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.