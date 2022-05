Oberammergau präsentiert einen "kantigen Jesus"

Jesus – in Oberammergau leicht aggressiv im Ton

Jesus – alias Rochus Rückl – nimmt den Begriff vom kantigen Jesus bei seiner Interpretation auf. Bei den Proben verkörpert er gemeinsam mit dem zweiten Jesus Frederik Mayet (alle Sprechrollen sind doppelt besetzt) den kantigen Jesus. In den Dialogen mit den Jüngern der Jesus-Geschichte und den jüdischen Gelehrten im alten Jerusalem ist er leicht aggressiv im Ton. So, wie es Spielleiter Christian Stückl für 2022 vorgegeben hat. Ob das zeitgemäß sei, wird Rückl gefragt und antwortet: "Die Passion ist immer zeitgemäß", so der Student der Fahrzeugtechnik. "Das, was Jesus sagt, ist immer relevant – zu jeder Zeit, an jedem Fleck der Welt und zu jeder Stunde – und daran wird sich auch nichts verändern."