Corona-Ticker: Erstmals seit September kein neuer Todesfall

06.30 Uhr: Erstmals seit September keine neuen Corona-Todesfälle gemeldet

Erstmals seit dem 21. September 2021 haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden keinen einzigen neuen Corona-Todesfall übermittelt. Das geht aus Zahlen aus dem RKI-Dashboard von Montagmorgen hervor. Allerdings werden an den Wochenenden generell weniger Todesfälle von den Gesundheitsämtern gemeldet als an anderen Tagen. Einige Bundesländer übermitteln am Wochenende überhaupt keine Zahlen. So meldeten laut RKI-Dashboard vom Montag etwa nur fünf Bundesländer neue Infektionsfälle. Die Daten werden später nachgereicht.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 639,5 an. Die Hospitalisierungsinzidenz fiel auf 4,3. Auch die Anzahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen ist laut dem DIVI-Intensivregister auf 1.371 gesunken.

06.00 Uhr: Neuseeland empfängt wieder Touristen

Als eines der letzten Länder in der Asien-Pazifik-Region empfängt auch Neuseeland ab sofort wieder internationale Touristen. Das Land öffnete am Montag erstmals seit mehr als zwei Jahren seine Grenzen für zweifach geimpfte Gäste aus 60 visabefreiten Ländern, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz. Jeder Besucher muss weiterhin einen Corona-Test vor der Abreise im Heimatland und einen zweiten bei der Einreise nach Neuseeland durchführen. Die Tourismusbranche erwartet aber erst ab Oktober eine Erholung – auch, weil in Neuseeland gerade der Winter beginnt.