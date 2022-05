Börsen-Ticker: DAX und Infineon unter Druck

11.05 Uhr – Schwache Euro-Zonen Konjunkturdaten

Die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone hat sich im April angesichts des Ukraine-Kriegs, einer rekordhohen Inflation und der Corona-Krise beim wichtigen Handelspartner China eingetrübt. Das Barometer fiel um 1,7 auf 105,0 Punkte, wie aus veröffentlichten Daten der EU-Kommission hervorgeht. Die Daten fallen schlechter als erwartet aus. EU-weit trübte sich die Stimmung in fast allen Bereichen ein - von der Industrie über den Einzelhandel und den Bau bis hin zur Verbraucherlaune. Lediglich die Dienstleister konnten sich dem Abwärtstrend entziehen.

09.32 Uhr: Absturz bei Immobilien-Investor Adler Group aus SDAX

Der kriselnde Immobilien-Investor hat einen weiteren Rückschlag im Ringen um die Glaubwürdigkeit seiner Bilanzen hinnehmen müssen. Die Wirtschaftsprüfer von KPMG verweigern das Prüfsiegel für den Jahresbericht 2021. Anteilsscheine der Adler Group brechen im SDAX um 44 Prozent ein.

09.12 Uhr: DAX und Infineon unter Druck

Nach schwachen Vorgaben von der Wall Street startet der DAX mit Verlusten in die neue Woche. Der Index verliert 0,5 Prozent auf 14.018 Punkte.

Der Münchner Chiphersteller Infineon aus dem DAX verliert kurz nach dem Wechsel an der Konzernspitze seinen bisherigen Vertriebsvorstand Helmut Gassel. Infineon Aktien büßen 1,5 Prozent ein und damit stärker als der DAX. Der Euro bewegt sich bei 1,0553 Dollar.

08.27 Uhr: Einzelhandel tut sich schwer

Die deutschen Einzelhändler kommen angesichts der unter hoher Inflation und dem Ukraine-Krieg leidenden Konsumstimmung nicht in Schwung. Real - also preisbereinigt - fiel der Umsatz im März um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Wachstum von 0,3 Prozent gerechnet.

08.02 Uhr: Ölpreis fällt etwas

Die Ölpreise sind mit Abschlägen in die neue Woche gestartet. Der Preis für die Nordseesorte Brent fällt auf rund 106 Dollar. Belastend wirkt der überraschend deutliche Rückgang der chinesischen Industrieproduktion. Konjunktursorgen bereiten Anlegern außerdem die Immobilien-Krise in China, die verschärfte Regulierung von Unternehmen oder auch die Lockdowns in Shanghai.

07.47 Uhr: Automobil- und Industriezulieferer Stabilus optimistisch

Stabilus hat im zweiten Geschäftsquartal von einer guten Nachfrage profitiert. Mit rund 281 Millionen Euro habe der Konzern den in der Unternehmensgeschichte bislang höchsten Quartalsumsatz erzielt, heißt es aus der Firma mit Sitz in Luxemburg und Hauptverwaltung in Koblenz. Das waren rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Größter Wachstumstreiber sei erneut das Automotive-Powerise-Geschäft mit einer Vervierfachung der Umsätze in Asien gewesen. In diesem Geschäftsbereich bietet Stabilus unter anderem Gasfedern und Dämpfer an. Gegründet wurde das Unternehmen 1934 und beschäftigt weltweit 6.200 Mitarbeiter, hergestellt werden Gasdruckfedern, hydraulische Dämpfer und elektromechanische Antriebe.

07.06 Uhr: Anleger in Japan zurückhaltend

Die Tokioter Börse ist angesichts von Inflations- und Konjunktursorgen vorsichtig in die neue Woche gestartet. Negative Vorgaben aus den USA und die Erwartung von Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten belasten den Markt. Der Nikkei-Index notiert kaum verändert. Unter anderem bleiben viele Anleger auch vor den am Dienstag beginnenden drei Feiertagen der "Goldenen Woche" in Japan in Deckung. Denn in dieser Zeit findet die Sitzung der US-Notenbank statt, bei der eine Zinsanhebung erwartet wird.

06.42 Uhr: Nürnberger Leoni spürt Folgen des Ukraine-Kriegs

Der Autozulieferer schrieb im ersten Quartal vorläufigen Zahlen zufolge einen Verlust (Ebit) vor Sondereffekten von 17 Millionen Euro nach einem Plus von 29 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz verringerte sich den Angaben zufolge auf 1,26 Milliarden Euro von 1,35 Milliarden Euro. Grund seien Inflationsdruck, Lieferketten-Engpässe und Folgen des Krieges in der Ukraine, begründete das Unternehmen den Rückgang. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 bleibe unverändert. Wegen des Ukraine-Kriegs musste Leoni ein Teil der Produktion eilig in andere Länder verlagern. Die endgültigen Ergebnisse des abgelaufenen ersten Quartals sollen am 11. Mai veröffentlicht werden.

06.22 Uhr: Australische Qantas mit Auftrag für Airbus

Die australische Fluggesellschaft hat bei dem europäischen Flugzeugbauer Airbus 52 Flugzeuge in Auftrag gegeben. Die Airline habe 12 Airbusse vom Typ A350-1000 für Kontinentalflüge sowie 40 Kurzstreckenflieger zur Modernisierung ihrer Inlandsflotte bestellt, teilte Qantas mit. Der Airbus A350-1000 soll es der Airline ermöglichen, Non-Stop-Flüge von Sydney nach London anzubieten. Die Auslieferung der Langstreckenflieger werde im Jahr 2025 beginnen und bis 2028 abgeschlossen sein. Außerdem habe sich Qantas eine Kaufoption für weitere 94 Flugzeuge gesichert.