Bayern im Bundestag: Kein Spiegelbild der Gesellschaft

Die Bevölkerung Bayerns teilt sich zu nahezu gleichen Teilen in Männer und Frauen auf (siehe Hinweis zur Bevölkerungsstatistik unten im Artikel). Keiner der 116 vorläufigen Bundestagsabgeordneten gab die Geschlechtsidentität "divers" an. Damit sollte die Verteilung eigentlich klar sein, doch anders als in der Bevölkerung wird nicht jeder zweite, sondern nur jeder dritte bayerische Platz im Bundestag von einer Frau eingenommen.

Das könnte unter anderem daran liegen, dass viele Stimmen im Freistaat an die CSU gingen. Zwar startete die bayerische Unionspartei erstmals in ihrer Geschichte mit einer paritätisch besetzten Landesliste, diese kam aber erst gar nicht zum Zug. Alle 45 künftigen CSU-Abgeordneten wurden über Direktmandate gewählt – 35 davon sind Männer, 10 Frauen. Auf das gesamte neue Parlament betrachtet hat die CDU/CSU-Fraktion mit 23 Prozent den geringsten Frauenanteil nach der AfD (13 Prozent).

Mehr jüngere Abgeordnete als bei der letzten Bundestagswahl

Rund ein Viertel der volljährigen Menschen in Bayern ist unter 35 – unter den Bundestagsabgeordneten macht diese Altersgruppe nur 15 Prozent aus. Doch ihr Anteil steigt. Bei der letzten Bundestagswahl schafften es nur acht bayerische Abgeordnete unter 35 – magere 7 Prozent. Auch im Bundestag als Ganzes hat sich der Anteil der Unter-35-Jährigen fast verdoppelt: Von 8 Prozent in 2017 auf 15 Prozent in 2021.