Wahl-Ticker: Laschet bekommt Druck aus dem eigenen Lager

05.01 Uhr: CDU-Kreisverbände machen Front gegen Laschet

Nach dem Wahldebakel der CDU in Ostdeutschland machen mehrere Kreisverbände offen Front gegen Parteichef Armin Laschet. Der Rheinländer sei aus Sicht vieler Menschen der falsche Kandidat gewesen, schrieb der CDU-Kreisvorstand Altenburger Land in Thüringen an die Berliner Parteizentrale. Die Option auf eine Beteiligung an der nächsten Bundesregierung müsse zwar bleiben. "Das kann allerdings nicht mit Armin Laschet geschehen."

Auch der neue Chef der sächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten, Carsten Körber, übt offen Kritik. Die Personalie Laschet habe "wie Blei auf unserem Wahlkampf" gelegen, so Körber. Und der thüringische Fraktionschef Mario Voigt sagte der "Bild": "Es wird ernsthafterweise niemand bezweifeln, dass der Spitzenkandidat jetzt im Osten kein Zugpferd gewesen ist."