Wahl-Ticker Oberbayern: 22 Landeslisten-Gewinner aus Oberbayern

13.01 Uhr: Bayerische Grüne wollen Regierungsbeteiligung

Die bayerischen Grünen werten das Ergebnis der Bundestagswahl als eindeutiges Mandat für eine Regierungsbeteiligung. Die Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen, Claudia Roth, sagte bei einer Pressekonferenz in München, dabei müssten die wichtigsten Themen in den Blick genommen werden. Dies sei, so Roth, die Klimapolitik, gleichzeitig müsse es aber auch um Gerechtigkeit und den Zusammenhalt in der Gesellschaft gehen. Als "sehr merkwürdig" sei ihr aufgefallen, dass bei der Union jede Demut vor dem Wählerwillen fehle. Wenn jemand so krachend verliere und dann sage, dies sei ein Wählerauftrag für eine Zukunftskoalition, dann müsse man aufpassen, "dass man nicht den Boden der Realität völlig verlässt". Dass der Bundestag noch größer geworden ist, hält Roth für ein Zeichen, dass endlich eine vernünftige Wahlrechtsreform auf den Weg werden muss. Mit Blick auf die anstehenden Sondierungsgespräche der Parteien warnte Roth davor, gleich mit roten Linien in die Gespräche zu gehen. So sollten beispielsweise Steuererhöhungen nicht von Anfang an ausgeschlossen werden, angesichts einer maroden Infrastruktur und einer mangelnden Digitalisierung. Angesichts der Demokratiefeinde in diesem Land müssten die Parteien gesprächs- und kompromissbereit sein. Man dürfe sich nicht in "parteipolitischen Schützengräben verbarrikadieren".

6.30 Uhr: Grüne holen erstmals Direktmandat in Bayern

Zum ersten Mal überhaupt haben die Grünen in Bayern ein Direktmandat gewonnen. Die stellvertretende Bundesvorsitzende Jamila Schäfer holte im Wahlkreis München-Süd 27,5 Prozent der Wählerstimmen. Dem BR sagte Jamila Schäfer, sie sei überwältigt von dem Vertrauen, dass ihr die Bürgerinnen und Bürger im Münchner Süden entgegen gebracht haben. Sie wolle nun dafür sorgen, dass man beim Klimaschutz vorankomme, dass die Frischluftschneisen im Münchner Süden erhalten blieben und dass bei der Verkehrswende der Mensch wieder in den Mittelpunkt gerückt werde.

23.55 Uhr: Vorläufiges Endergebnis im Wahlkreis München-Land: Direktmandat für Florian Hahn (CSU)

Der CSU-Kandidat Florian Hahn hat sein Direktmandat im Wahlkreis München-Land verteidigt. Er erhielt 39,1 Prozent der Erststimmen und damit 4,4 Prozentpunkte weniger als 2017. Anton Hofreiter, Bundestagsabgeordneter und Co-Vorsitzender der Grünen, erreichte 20,4 Prozent der Erststimmen – 6,7 Prozentpunkte mehr als 2017. Auch bei den Zweitstimmen hat die CSU im Wahlkreis München-Land Verluste erlitten. Sie kommt auf 32,6 Prozent (minus 4,7 Prozent im Vergleich zu 2017). Die Grünen dagegen holen 18,5 Prozent der Zweitstimmen und damit knapp sechs Prozentpunkte mehr als bei der Bundestagswahl 2017. Die AfD hat ihr Zweitstimmenergebnis fast halbiert, verliert 4,1 Prozentpunkte und kommt nur noch auf 5,3 Prozent der Zweitstimmen. Die SPD erreicht 17,2 Prozent, die FDP 14,5 Prozent, die Linke 2,2 Prozent und die Freien Wähler erreichen 3,8 Prozent der Zweitstimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 84,8 Prozent und damit in etwa so hoch wie bei der Bundestagswahl 2017.