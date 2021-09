Grüne holen erstes Direktmandat in Bayern

Grüne liegen vor CSU in München

Am frühen Abend hatte es so ausgesehen, als könnten die Grünen gleich mehrere der Direktmandate in München gewinnen. Am Ende war es eines, das Direktmandat im Münchner Süden.

Bei den Zweitstimmen liegen die Grünen in der Landeshauptstadt vorn: Sie haben 8,8 Prozentpunkte zugelegt im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl 2017 und konnten sich 26,1 Prozent der Stimmen sichern.

Die CSU dagegen verlor deutlich mit 6,2 Prozentpunkten und kam auf 23,8 Prozent. Die SPD konnte um 2,8 zulegen auf 19,0 Prozent. Die AfD verliert 3,8 Prozentpunkte und kommt auf 4,5 Prozent. Die Linke verlieren 4,2 Prozentpunkte und kommen auf 4,1 Prozent. Die FDP kommt auf 13,7 Prozent, was einen leichten Verlust von 0,5 Prozentpunkten bedeutet.

Die Wahlbeteiligung in der Landeshauptstadt liegt mit 80,3 Prozent leicht über dem bayerischen Durchschnitt.