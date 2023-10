Wohnen kontra Naturschutz: Zoff um neuen Stadtteil in Nürnberg

Unterirdische Speicher fürs Regenwasser

Der neue Stadtteil soll eine sogenannte Schwammstadt werden, erläutert Walthelm. "Die Maßgabe ist, dass alle Versickerung auf den Grundstücken stattfinden muss", so Nürnbergs Umweltreferentin. Regenwasser soll in unterirdischen Gruben und Tanks gespeichert werden. So können Bäume auch in Hitzeperioden ausreichend Feuchtigkeit bekommen. Das Wetzendorfer Siedlungsprojekt sei beispielsweise als Vorbild für eine wassersensible Planung bei den bayerischen Wassertagen vorgestellt worden, sagt Walthelm.

Park als Klimaanlage für die heiße Stadt

Und nicht nur das sieht sie auf der grünen Haben-Seite des neuen Stadtteils. "Wir übererfüllen bei weitem den Grünanteil, den wir sonst haben, wenn wir in Nürnberg neu bauen", rechnet die Referentin vor. Der etwa 9,5 Hektar große Park, der in der Mitte der Siedlung geplant ist, biete nicht nur Versickerungsfläche. Die Wohnblocks rundum seien so angelegt, dass an heißen Tagen kühle Luft in die Stadt strömen kann.

Dem widerspricht der BN-Boss vehement. "Das ist ein gekünstelter Vorteil, der im Grunde genommen ein Nachteil ist", sagt er. "Diese wunderbare Landschaft wird ersetzt durch ein Kunstprodukt, das in der Regel mehr Versiegelung als Park ist."

Abwägung zugunsten von Wohnungen

Die Umweltreferentin betont, dass auch sie im Knoblauchsland so wenig Fläche wie möglich versiegeln will. Es gebe einen Grundsatzbeschluss des Stadtrats, dass die Landwirtschaft im Knoblauchsland erhalten blieben soll. An den halte sie sich. Aber das gehe nicht immer. "Wir müssen Abwägungsentscheidungen zwischen verschiedenen Interessen in der Stadt treffen", sagt die Politikerin. "Und da sind es halt auch die hohen Mieten und der Wohnraummangel, dem wir als Stadt begegnen müssen."

Gebrauchtwagen-Wüste als mögliche Ersatzfläche

Günstige Mieten will auch der Bund Naturschutz. Murawski schlägt vor, dass neue Wohnungen zum Beispiel in ungenutzten Dachböden entstehen. Oder dass Wohnhäuser um ein oder zwei Geschosse aufgestockt werden. Und dann haben die Naturschützer noch ein Gelände an der Fuggerstraße im Südwesten der Stadt im Blick – vollgestellt mit Gebrauchtwagen. Nach Murawskis Informationen will sich der größte Gewerbetreibende dort zurückziehen. Neue Wohnungen könnten das "heruntergekommene Gewerbegebiet" aufwerten. Für die Naturschützer eine Hoffnung, denn noch ist der Plan für den neuen Stadtteil in Wetzendorf nicht endgültig genehmigt.