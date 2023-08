Bund Naturschutz: Nürnberg soll schneller "Schwammstadt" werden

Auf Starkregen-Ereignisse wie am vergangenen Donnerstag ist Nürnberg laut Bund Naturschutz Nürnberg (BN) ungenügend vorbereitet. In Zukunft gelte es zu verhindern, dass es zur Überflutung von städtischen Straßen und Unterführungen kommt, Keller volllaufen sowie Strom- und Wärmeversorgung ausfallen, hieß es in einer Mitteilung. Der Umweltschutzverband fordert, dass Nürnberg zügiger in eine "Schwammstadt" umgebaut werde. Dazu müssten alle beteiligten Ämter an einem Strang ziehen.

Die Stadt Nürnberg hatte bereits mit Juli angekündigt, die Entwässerungssatzung der Stadt zum Ende des Monats zu ändern. Sie teilte mit, dass damit erste Voraussetzungen für den Umbau in eine "Schwammstadt" erfolgt seien. Dem Bund Naturschutz geht dieser Umbau allerdings, so die Mitteilung, nicht schnell genug.

"Schwammstadt": Entsiegeln, Regenwasser umleiten, begrünen

Um Nürnberg zur "Schwammstadt" zu machen, seien großflächige Entsiegelungen sowie konsequente Begrünung nötig, so der BN. Regenwasser müsse zukünftig von den versiegelten Flächen zu Bäumen und Grünflächen geleitet werden. Ein Versiegelungsmanagement könnte dafür sorgen, dass die versiegelte Fläche in der Stadt nicht weiter zunimmt, erklärt der Vorsitzende des Bund Naturschutz Nürnberg Klaus-Peter Murawski. Großes Potenzial sieht der Umweltexperte auch bei der Begrünung von Dächern und Fassaden bei Bestandsgebäuden.

Weniger unterirdische Bauwerke

Zudem fordert der BN, dass auch unterirdische Bauwerke minimiert werden sollten, "denn jeder Kubikmeter Erdreich weniger bedeutet geringeres Speichervolumen und folglich verminderte Regen-Rückhaltefähigkeit." Das, so der BN, räche sich durch mehr Regenabfluss ins Kanalnetz bei Starkregenereignissen, wodurch sehr schnell die Kapazitätsgrenze erreicht werde.

Als Beispiel nennen die Naturschützer die schweren Überflutungen der Steinbühler Bahnunterführung, am Frankenschnellweg sowie in den angrenzenden Stadtteilen durch den Starkregen am Donnerstag. "Angesichts der dortigen Planungen weitgehender Versiegelung und ausgedehnter unterirdischer Bauwerke ist das beängstigend", so die Mitteilung