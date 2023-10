Nach Fest in Sportheim: Ehefrau findet Familienvater tot in Bach

Nach dem Oktoberfest in einem Sportheim im Rauhenebracher Gemeindeteil Prölsdorf am Freitag kehrte ein Besucher nicht nach Hause zurück. Seine Ehefrau fand den Mann am Samstag tot in einem Bach nahe des Sportheims. Das meldet das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Haßberge. Demnach ermittelt jetzt die Kripo, wie es zu dem Tod des 40-jährigen Familienvaters kam.

Familie suchte am Samstag nach dem Mann

Am Freitagabend habe der Mann das Oktoberfest des Sportclubs Prölsdorf besucht. Nachdem er anschließend nicht nach Hause gekommen sei, hätten Familienangehörige am Samstagmorgen nach ihm gesucht. Kurz vor 12 Uhr habe seine Ehefrau schließlich nur 50 Meter vom Sportheim entfernt den leblosen Körper in der Rauhen Ebrach entdeckt, unmittelbar neben einem schmalen Weg, der vom Sportheim zum Dorf führt.

Kriminalpolizei ermittelt Umstände des Todes

Die Rettungsdienste haben ihn der Meldung zufolge aus dem Wasser gezogen. Der mit dem Rettungshubschrauber eintreffende Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 40-Jährigen feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wann und warum der Mann starb. Nach ersten Informationen der Polizei gibt es bisher keine Anzeichen für Fremdeinwirkung. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserrettung vor Ort.